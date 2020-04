Tim Krul, doelman van Norwich: ‘Het is goed een stapje terug te doen’

Tim Krul tijdens een duel van zijn ploeg Norwich tegen Manchester United. Beeld Getty Images

Eén supporter verbrak vrijwel meteen de verbinding tijdens de belronde van doelman Tim Krul. Het telefoontje is onderdeel van het door corona gewijzigde sociaal beleid van zijn club Norwich City, de nummer laatst uit de Premier League. ‘Of je nu zegt Tom Hanks te zijn of Tim Krul, ik geloof je niet, zei de man, en hij hing op. Ik belde nog een keer, maar hij nam niet meer op.’

De Engelssprekende spelers van Norwich City kregen van de clubleiding veertig nummers van oudere seizoenkaarthouders van boven de 80 jaar. Om ze in moeilijke tijden te steunen. ‘Ik wist niet eens dat wij tweeduizend seizoenkaarthouders hebben die ouder zijn dan 80.’

Tim Krul belde ook met een vrouw van 82 jaar. ‘Zij maakte zich zorgen om haar zus van 94, die ze normaliter twee keer in de week bezoekt.’ Die zus bleek om de hoek te wonen bij Krul. Die zei: ‘Geef haar nummer maar.’ Het bleek dat de vrouw totaal geïsoleerd was in haar woning buiten Norwich, dichtbij weilanden, zonder aanloop van familie of kennissen. Geen melk in huis, geen eieren, geen brood.

‘Ik heb boodschappen voor haar gedaan en zette de spullen voor de deur. Zij deed het raam open en we maakten een praatje. Sindsdien houden we haar een beetje in de gaten. We doen het samen, ook met hulp van mijn schoonmoeder die bij ons woont. Soms besef je helemaal niet hoe slecht mensen het hebben. Ze hebben niets, zijn bang om naar buiten te gaan en maken bijna nooit een praatje. Je ziet weleens zo’n programma met Gordon en Joling op televisie, met ouderen. Dat is toch vooral lachen. Maar vereenzaming is echt een serieus probleem.’

Penaltykiller

Krul, strafschoppenspecialist, stopte begin maart tegen Tottenham Hotspur twee penalty’s in de noodzakelijke serie. Norwich won en is kwartfinalist in de FA Cup. Hij had de favoriete hoek van de tegenstanders op zijn drinkfles gezet. ‘Een andere man aan de telefoon vertelde dat ‘Spurs’ de eerste wedstrijd in lange tijd was die hij niet had gezien na iets van 450 duels op rij. Hij heeft kanker. Het was echt fijn om hem aan de lijn te hebben, om die vreugde te mogen delen.’

Het voetbal in Engeland ligt al een maand stil vanwege de coronacrisis. De hervatting van de trainingen voor de mogelijke herstart van de Premier League is al een paar keer uitgesteld, nu naar 7 mei. Trainen doen spelers vooral thuis. Bij iedere voetballer is een hometrainer geleverd. Ze rennen buiten of ze doen gymnastische oefeningen in groepssessies via een beeldscherm. Krul is ook begonnen met yoga, om flexibeler en rustiger te worden, nadat hij de eerste weken van de lockdown had gebruikt om pijntjes te laten overgaan.

Ideaal is anders. Ook persoonlijk is het jammer voor Krul, in Nederland vooral bekend van de strafschoppenserie in de kwartfinales van het WK van 2014 tegen Costa Rica. Hij was net weer opgeroepen in de voorselectie van Oranje, voor het eerst in vijf jaar. De Hagenaar Krul, die al vrijwel zijn hele loopbaan in Engeland voetbalt, is in vorm. Gepromoveerd met Norwich, dat ondanks de laatste plaats geregeld complimenten krijgt voor het spel.

Voetballers leven in een bubbel, zeker in de Premier League. Wedstrijd na wedstrijd. Hotel in, hotel uit. ‘Wij zien nu goed hoe de werkelijkheid is. Als je dan toch iets positiefs uit deze crisis wil halen, is het de pas op de plaats die we maken. Een vriendin van mijn vrouw is arts. We hadden een gesprek met haar via Skype. Ze vertelde over de tekorten aan mondkapjes en andere middelen in de zorg. Deze crisis heeft ons allemaal overvallen, maar het is ongelooflijk dat die tekorten zo groot zijn. We krijgen weer volop respect voor beroepsgroepen met lagere salarissen, die hun leven op het spel zetten voor de gezondheid van allen.’

Grote geld

Krul vindt kritiek op het voetbal, als wereld van het grote geld, niet per se terecht. Norwich is een relatief kleine club, zonder investeringen van olieboeren uit verre landen. De selectie stelde meteen ruim 200 duizend euro beschikbaar voor eerste leniging van nood. Daarvan zijn onder meer voedselpakketten gekocht en middelen voor in de zorg.

Aanvoerder Jordan Henderson van Liverpool belde met alle andere aanvoerders, om samen de NHS (National Health Service) te steunen. ‘Engeland heeft veel miljardairs die in Monaco wonen en geen belasting betalen. Krijgen zij kritiek? Kijk in de spiegel en vraag je af wat je hebt gedaan. Het is zo makkelijk om iedereen over één kam te scheren. Bij ons zijn er spelers die hun hele familie financieel onderhouden. Op de achtergrond gebeurt bovendien van alles. Ik weet dat via de club met een 3D-printer 150 extra mondkapjes per dag zijn gemaakt.

‘Wij krijgen ook te horen waar ons geld naartoe is gegaan. Voedselpakketten. Materiaal voor de zorg. De lokale kerken. Daklozen zijn tijdelijk in hotels ondergebracht. Het is goed een stapje terug te doen, niet alleen in het voetbal. De overheid wil voor miljarden een treinverbinding aanleggen om een half uurtje sneller te reizen tussen Londen en Manchester. Dan denk ik: is dat nu echt nodig?’