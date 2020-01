Tijdens Roma - Juventus zagen De Ligt en Kluivert hun concurrenten wegvallen

Matthijs de Ligt viel zondagavond tijdens Roma - Juventus in voor zijn geblesseerd geraakte concurrent Merih Demiral. Beeld Getty Images

Zo zit je wekenlang werkloos op de bank en schrijven de sportkranten dat je een flop bent, zo sta je opeens in een kolkend Romeins voetbalstadion en krijg je high fives, schouderklopjes en aaitjes over je bol van al je medespelers omdat je in de laatste minuut een van de beste spitsen van de serie A afstopt. Voor Matthijs de Ligt lijkt er eindelijk licht aan het einde van zijn Italiaanse tunnel. Eindelijk lonkt de vaste basisplaats bij Juventus.

Hetzelfde geldt voor zijn tegenstander van afgelopen zondagavond, leeftijds- en oud-teamgenoot Justin Kluivert. Hoewel hij zondag geen seconde speelde, lijkt ook voor hem, na een zeer lange en moeizame opstartperiode bij AS Roma, eindelijk een definitieve basisplaats nabij. Reden: van beide spelers viel zondagavond hun voornaamste concurrent uit met een langdurige blessure.

Hoe anders zouden beide ex-Ajacieden zich dit seizoen hebben voorgesteld? Zou De Ligt, de duurste verdediger ooit in het land van het catenaccio, hebben verwacht dat hij, ondanks het wegvallen van Giorgio Chiellini, alsnog uit de basis zou worden gespeeld door de viermaal goedkopere Turkse speler Merih Demiral? En zou Justin Kluivert, die een jaar eerder in Rome werd onthaald als grote ster, ooit hebben gedacht dat zijn eerste anderhalf jaar vooral zou bestaan uit invalbeurten?

Waarschijnlijk niet, want hun gezamenlijke zaakwaarnemer Mino Raiola stond juist om bekend dat hij basisplaatsen kon regelen voor zijn cliënten. Door een zo hoog mogelijke transfersom te bedingen, neemt volgens de Raiola-filosofie ook de kans op een basisplaats toe. Geen enkele technisch directeur is immers gebaat bij kapitaalvernietiging, laat staan gezichtsverlies, als de nieuwe topaankoop niet speelt.

Toch gebeurde precies dat de afgelopen maanden bij zowel Kluivert als De Ligt, net zoals het daarvoor ook gebeurde bij ex-Ajacied Ricardo Kishna, die eveneens door Raiola naar Rome werd gebracht, en momenteel gebeurt bij Lasse Schöne, die vorig jaar nog de halve finale van de Champions League speelde, maar inmiddels op een zijspoor is beland bij degradatiekandidaat Genoa.

‘Ik weet niet of het specifiek met Ajax te maken heeft, of met het Nederlandse voetbal in het algemeen, maar er heerst bij Ajax natuurlijk wel een bepaalde filosofie’, zegt Serie A-kenner en voormalig teammanager van Ajax David Endt. ‘Kom je echter in Italië, dan merk je voetbal en calcio twee verschillende dingen zijn. De wereld van de calcio is een hardere, realistischere wereld waar vooral in detail wordt getracht dingen te voorkomen, terwijl je bij Ajax juist tracht dingen tot stand te brengen. Dat verschil eist soms jarenlange gewenning.’

Het probleem voor De Ligt en Kluivert is alleen: het EK-voetbal begint niet over jaren, maar al over vijf maanden. En als De Ligt in die vijf maanden niet geregeld speelt, verliest hij dan niet zijn basisplek aan de wekelijks excellerende Stefan de Vrij van Internazionale, een speler die zijn gewenningsperiode in Italië er al wel op heeft zitten? En wat te denken van Kluivert, die Oranje helemaal kan vergeten als hij niet snel furore maakt bij Roma.

Maar dan breekt opeens de vijftiende minuut aan in het Romeinse Stadio Olimpico en blesseert de Turkse Juventus-verdediger Demiral zowel zijn kruisband als zijn meniscus. En een kwartier later gebeurt iets soortgelijks bij Nicolò Zaniolo van AS Roma, een van de voornaamste concurrenten van Kluivert. Achteraf blijken hun beider blessures zo zwaar, dat ze waarschijnlijk het EK missen.

Zij wel.