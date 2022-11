Tijdens het staartje van de herfst heeft het WK voetbal zware concurrentie van het American football

Sergino Dest maakt na een interland een selfie met Amerikaanse voetbalfans. Beeld Getty

Net als Nederland komen ook de Verenigde Staten voor het eerst sinds 2014 in actie op een wereldkampioenschap voetbal. Het is de vraag of de Amerikaanse sportfans warmlopen voor een toernooi dat zich voornamelijk afspeelt in de vroege uurtjes en moet concurreren met de piek van het eigen sportseizoen.

In een televisiespotje van zendgemachtigde FOX Sports bereidt de kerstman, gespeeld door acteur Jon Hamm (Mad Men), zich voor op het WK dat, tot zijn verbazing, midden in de feestdagen valt. In allerijl pakken zijn hulpjes shirtjes van Mbappé en Neymar in. De commercial eindigt met een parade van de Amerikaanse selectie door de straten van New York. Een potentieel sprookje, aldus kerstman Hamm.

Ook voor de VS is het een vreemde gewaarwording, een WK voetbal dat begint in het staartje van de herfst. De Amerikaanse fans zullen het toernooi beleven met hun ontbijt op schoot. De eerste wedstrijden beginnen aan de oostkust om 05.00 uur in de ochtend, in het westen van het land zijn de voetbalwedstrijden nachtwerk.

Alle groepswedstrijden van de Amerikaanse mannen, ingedeeld bij Engeland, Wales en Iran, zullen om 14.00 uur lokale tijd worden gespeeld. Echte liefhebbers kunnen voor de vroege wedstrijden terecht in de vele sportkroegen in het land.

Noodwet in Washington

In hoofdstad Washington D.C. werd in september een noodwet aangenomen waardoor alle bars tijdens het WK voor 24 uur per dag open mogen zijn. Alleen tussen 04.00 en 06.00 wordt even geen alcohol geschonken. Met een glas water kunnen de voetbalfans zich opmaken voor Argentinië - Kroatië, of Zwitserland - Kameroen.

In het land waar voetbal volgens peilingbureau Gallup de snelst groeiende sport is, moet de komende weken blijken of voetbal kan concurreren met de machtige lokale variant, het American football. In de VS is het seizoen van profcompetitie NFL, maar ook dat van de beste universiteiten, momenteel in volle gang.

In 2021 waren 75 van de 100 best bekeken televisieprogramma’s American footballwedstrijden. De populairste wedstrijd ooit van het Amerikaanse mannenvoetbalteam, de groepswedstrijd tegen Portugal bij het WK van 2014 (2-2), haalde vorig jaar met ruim 24 miljoen kijkers net de top-20 van de populairste uitzendingen.

Op de Amerikaanse feestdag Thanksgiving, waarop wedstrijden van Uruguay, Portugal en Brazilië gepland staan, wordt de kalkoen dus waarschijnlijk weggehapt met Buffalo Bills tegen Detroit Lions, en later New York Giants tegen Dallas Cowboys, op de televisie.

Wel zal het qua belangstelling schelen dat de voetbalmannen van de VS zich voor het eerst sinds 2014 plaatsten voor het wereldkampioenschap. In 2018 werd het toernooi misgelopen door een blamage in een kwalificatiewedstrijd tegen Trinidad en Tobago. ‘Daardoor hebben we veel schade opgelopen’, bekende FOX Sports-manager David Neal onlangs. De inkomsten uit reclames daalden met 29 procent ten opzichte van het toernooi van 2014, toen recordaantallen kijkers werden getrokken.

Voorliefde voor winnaars

Amerikanen houden van winnaars, bleek maar weer eens. Het kijkcijferrecord voor een voetbalinterland behoort nog altijd toe aan de populairdere vrouwen: de gewonnen WK-finale van 2015 trok ruim 25 miljoen Amerikaanse kijkers.

In Qatar trekt FOX Sports alles uit de kast om het volk te bedienen. De zender doet verslag van de wedstrijden vanuit een immense, hypermoderne studio met twee verdiepingen aan een promenade in Doha.

Van de schending van mensenrechten door het gastland zal de Amerikaanse kijker niets meekrijgen. ‘Onze insteek is duidelijk, en dezelfde als vier jaar geleden in Rusland’, sprak Neal. ‘We focussen ons alleen op de 64 wedstrijden.’

De zender is gebaat bij goede prestaties van de Amerikanen, van wie geen wonderen worden verwacht. De ploeg van bondscoach Gregg Berhalter is met gemiddeld 25 jaar een van de jongste op het wereldkampioenschap. Met spelers als Weston McKennie (Juventus), Christian Pulisic (Chelsea), Giovanni Reyna (Borussia Dortmund), Tyler Adams (Leeds United) en Sergino Dest (AC Milan) is er meer talent dan ooit, maar over ervaring beschikt het team nauwelijks.

De laatste oefenwedstrijden tegen Japan (0-2) en Saoedi-Arabiё (0-0) baarden in september de nodige zorgen. Veel volgers zien het toernooi in Qatar vooral als de eerste grote test richting het WK van 2026 in eigen land. De hoop is dat de Amerikanen, bekend om hun winnaarsmentaliteit, boven zichzelf uitstijgen op het moment suprême.

Anderen verwachten nu al meer van de ploeg. ‘De jonge leeftijd mag geen excuus zijn’, blikte FOX-analist en oud-international Alexi Lalas onlangs vooruit. ‘Ze moeten het op papier goed kunnen doen. We zijn beter dan Wales. We zijn beter dan Iran. Als je de groep overleeft, moet je daarna elke kans grijpen.’