Tijdens EK roeien is de dubbelvier oppermachtig

Trots keek roeier Tone Wieten (25) zondag hoe de Nederlandse vlag voor zijn neus werd gehesen boven het water van de Rotsee. Ondertussen klonk het Wilhelmus. Eindelijk stond hij op het hoogste podium bij een groot internationaal toernooi. En voor het eerst sinds 2013 had een Nederlandse mannenboot weer eens goud gewonnen op de EK roeien.

De gelukzalige blik van Wieten was er ook een van iemand die weet wat er de komende tijd allemaal misschien nog wel in het verschiet ligt. Wieten, Abe Wiersma, Koen Metsemakers en Dirk Uittenbogaard lieten er op het toernooi in het Zwitserse Luzern geen twijfel over bestaan: hun dubbelvier, en niet de fameuze Holland Acht, is over een kleine veertien maanden het vlaggeschip van de Nederlandse mannen bij de Spelen van Tokio.

Het EK-goud werd namelijk veroverd met een overmacht die de internationale concurrentie met hoop op olympische glorie deed sidderen. In de voorwedstrijden was de Nederlandse boot al oppermachtig. In de finale was de dubbelvier helemaal ongenaakbaar. Het verschil op de finish met de Italiaanse wereld- en Europees kampioen was ruim vier seconden. ‘En het kon denk ik nog wel wat harder’, zei Wieten na de race over de telefoon. ‘We hebben geen moment onder druk gestaan, dus niet alles hoefde eruit.’

Het goud voor de dubbelvier was een opsteker voor de gehele mannenploeg. Op het laatste grote toernooi, de WK in het Bulgaarse Plovdiv vorig jaar, veroverde geen enkele mannenboot een medaille. Uithangbord Holland Acht miste zelfs de finale, terwijl die boot op de Spelen van Rio nog brons greep.

Dus werd er direct na de WK stevig geëvalueerd, zegt Hessel Evertse, technisch directeur van de roeibond. ‘We hebben naar heel veel dingen gekeken. De potentie per roeier, de historie van nummers, de internationale concurrentie.’ Ook werd het trainingsplan aangepast. Evertse: ‘Ze doen nu twee keer zoveel. Tijdens een training varen ze soms 40 kilometer.’

Vaandeldragers

Volgens de technisch directeur moeten er in Tokio twee mannenboten om medailles kunnen strijden. In overleg met roeiers en coaches werd voor de dubbelvier en de acht gekozen als vaandeldragers. De EK waren volgens Evertse de eerste test van het jaar om te kijken of het nieuwe plan ‘in grote lijnen’ klopt.

Dus stond er afgelopen week wel enige druk op de dubbelvier, zegt Tone Wieten. Hij wordt al jaren als een van de talentvolste roeiers van de nationale equipe beschouwd. Als 22-jarige won hij in 2016 met de Holland Acht olympisch brons in Rio.

De Nederlandse dubbelvier in actie. Beeld Merijn Soeters

De verpleegkundestudent kwam in beeld bij de dubbelvier toen hij vorig jaar op de NK na amper twee weken voorbereiding zich naar het podium roeide in een skiff. Dat maakte indruk, omdat in de eenmansboot net als in de dubbelvier wordt geroeid met twee riemen (scullen), terwijl Wieten in de Holland Acht gewend was met één riem te roeien (boordroeien).

De overstap naar het scullen ging hem makkelijk af, omdat hij dat in zijn juniorentijd al acht jaar had gedaan. Wieten: ‘Dat verleer je daarna niet meer. Het is een beetje net als fietsen.’

Na zijn eerste maanden in de dubbelvier werd er door zijn oud-bootgenoten uit de acht, die in Luzern zondag brons veroverden, nog grappend aan hem gevraagd wanneer hij weer ‘écht’ ging roeien. Dat is nu niet meer het geval. Met Metsemakers, Uittenbogaard en Wiersma vormt hij een hecht team. ‘We zijn een relaxte groep en motiveren elkaar tot het uiterste te gaan’, zegt Wieten.

Topboten

Zo houden ze elkaar scherp. Dat moet ook, benadrukt Wieten, omdat de mannengroep bulkt van het talent. De afgelopen jaren zijn roeiers aangesloten die als junioren de ene na de andere wereldtitel veroverden. Een aantal heeft zo een studiebeurs verdiend aan een Amerikaanse universiteit. De komende weken voegen zij zich bij de equipe van bondscoach Mark Emke in de hoop een plek te verdienen in een van de topboten.

Technisch directeur Evertse laat weten dat er na de derde wereldbeker in Rotterdam in juli een besluit genomen zal worden over de opstelling van de boten voor de WK eind augustus in Oostenrijk, waar olympische tickets te verdienen zijn.

‘Maar ik denk dat wij ons in deze opstelling nu wel hebben bewezen’, zegt Wieten. ‘We hebben ons op het EK elke race verbeterd, terwijl we vroeger

weleens onze beste race in de voorwedstrijden voeren. Dat voelt geweldig en is een heel mooi opzetje richting het WK.’