Tijdens de zware bergetappe op woensdag ‘wordt het vuurwerk’, belooft Dumoulin

Na een rit van maar liefst 218 kilometer en drie behoorlijke cols in de slotfase van de eerste etappe in de Pyreneeën, bleven de verhoudingen in de top van het algemeen klassement in de Tour de France ongewijzigd.

Tom Dumoulin tijdens de zestiende etappe van de Tour op 24 juli 2018. Foto AFP

Geletruidrager Geraint Thomas en de nummers twee en drie, Chris Froome en Tom Dumoulin, rolden dinsdag bij elkaar in de buurt over de finish, op bijna negen minuten van ritwinnaar Julian Alaphilippe. Ook Steven Kruijswijk en Primoz Roglic van Lotto-Jumbo zaten in de groep van kanshebbers.

Dumoulin zei dat hij de status quo wel had verwacht. Het vooruitzicht van een korte etappe van 65 kilometer met drie zware beklimmingen op woensdag leidde ertoe dat de favorieten elkaar niet op de proef stelden. ‘Het was geen geschikte dag om aan te vallen. Iedereen vond het beter het kruit droog te houden voor morgen. Dat wordt vuurwerk.’

Zelf heeft hij geen enkel moment overwogen om een poging te wagen. Het leek er even op toen hij zich vlak voor de laatste afdaling naar voren liet loodsen, maar tot een initiatief kwam het niet; de weg omlaag was volgens hem niet moeilijk genoeg.

Niet forceren

Dumoulin: ‘Ik denk dat ik van de klassementsrenners nog wel het minst moet aanvallen. Ik sta er in principe goed voor, zeker met de tijdrit van zaterdag die er nog aankomt. Als ik de Tour wil winnen, moet ik inderdaad van Thomas af, maar dat kan ik niet forceren op een dag als vandaag. Als ik dat wel doe, kom ik mezelf tegen of anders wel de volgende dag. Dit was niet het moment om alle kaarten op tafel te gooien.’

Hij is van plan de etappe van woensdag te benaderen als drie korte tijdritten aaneen, met elk een klim. ‘De dagindeling is zelfs hetzelfde met een start in de middag. Maar het is ook een wedstrijd waarin je tegen elkaar rijdt. Dat maakt het toch net weer wat anders. Het wordt in elk geval heel zwaar. Het is ook eerlijk. Uiteindelijk gaat de beste winnen.’

In de etappe naar Bagnères-de-Luchon manifesteerden zich twee Nederlanders die in het algemeen klassement geen rol van betekenis meer spelen. Robert Gesink probeerde enkele keren te ontsnappen uit een grote kopgroep, maar het was Bauke Mollema die het dichtst bij het podium kwam. Vijftien seconden achter Alaphilippe kwam hij als vierde over de finish. Gesink eindigde als zesde, op 37 seconden.