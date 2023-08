Tijdens de WK zeilen vaart de crème de la crème buitengaats, uit het zicht

Met de WK ver op de Noordzee kijkt het publiek voor zo ver mogelijk naar de zeil- en kite-wedstrijden. Beeld Jiri Büller / de Volkskrant

Veel dichterbij dan op deze plek zijn de bedwingers van de wispelturige wateren voor de kust van Scheveningen niet te aanschouwen. Aan het eind van de Strandweg naar het noordelijk havenhoofd werpen omstanders vanachter een betonnen wering een blik naar beneden, waar tientallen deelnemers aan de wereldkampioenschappen zeilen aanstalten maken voor hun vertrek naar de wedstrijdbanen.

Windsurfers dragen hun plank met daaronder de foils, de draagvleugels die ze straks boven de golven zullen tillen, en de rode zeilen naar de waterlijn. Annemiek en Kaylin Stel, moeder en dochter, herkennen de olympisch kampioen van Tokio, 2021. ‘Daar is Kiran Badloe!’ Ze zijn met de trein uit Castricum gekomen en willen de sfeer van het evenement proeven. Ze wijzen naar de overkant, waar de 49ers vertrekken, de zwarte zeilen vangen de eerste bries. ‘Prachtig toch, dit? Die kleuren alleen al.’

Over de auteur

Rob Gollin schrijft sinds 2016 over sport voor de Volkskrant, vooral over wielrennen. Eerder was hij algemeen verslaggever, kunstverslaggever en correspondent in België.

Ze zullen het ermee moeten doen. De zeilers verdwijnen snel nagenoeg uit zicht. Buitengaats, goeddeels achter een vaargeul voor de beroepsvaart, zijn acht banen uitgezet: bij elkaar acht kilometer evenwijdig aan het strand, vijf kilometer er haaks op. Wat zich daar afspeelt, is vanaf de wal gissen. Tegen het decor van windmolens en voor anker liggende containerschepen schuiven minuscule driehoekjes in ogenschijnlijke wanorde voorbij. De bolle vliegers van de kitesurfers, toch 21 vierkante meter groot, vormen aanhalingstekens op drift.

Onzichtbaarheid van de sport

Bij het havenhoofd kijkt ook toernooidirecteur Dorian van Rijsselberghe toe, tweevoudig olympisch kampioen op de surfplank. De onzichtbaarheid van de sport is voor hem een vertrouwd thema. ‘Het blijft lastig. World Sailing, het Internationaal Olympisch Comité; iedereen houdt zich er al jaren mee bezig. Het fundamentele probleem is dit: zeilen is een watersport en toeschouwers houden graag de voeten droog.’ De Texelaar, die met zijn gezin in Vancouver, Canada woont, heeft als taak de contacten tussen sporters en organisatie te onderhouden en wil publiek en vooral de jeugd enthousiasmeren. ‘Dit is een geweldige kans het zeilen te promoten. Dit zijn de grootste wereldkampioenschappen in deze sport.’

Statistiek verschaft de onderbouwing: 1138 deelnemers uit 81 landen varen in tien olympische disciplines, 882 boten gaan te water. Van Rijsselberghe betoogt dat afstand het feest niet kan bederven. ‘Heb je om je heen gekeken? De crème de la crème is er. Superatleten.’ Nu zijn nog vooral toevallige passanten toeschouwer, maar vanaf donderdag, als de beslissende medalraces worden gevaren, zal het beeld veranderen. ‘Dan zijn de fans er, de liefhebbers. Ik kan niet garanderen dat je ze kunt aanraken, maar de deelnemers zitten dan veel dichter bij de kant.’

De Noordzee voor Scheveningen. Beeld Jiri Büller / de Volkskrant

In de aanloop naar het evenement zijn pogingen gepasseerd de partijen meer in elkaars vizier te brengen. Zo is volgens Van Rijsselberghe overwogen pontons met tribunes in de buurt van de boeien te verankeren. ‘Als dat zou aanslaan, heb je een probleem. Dan moet je duizenden mensen het water op krijgen. Dat is nogal wat.’ Technologie brengt het zeilen ook meer tot leven, leerden andere evenementen, zoals de America’s Cup en de Olympische Spelen. Maar voor de inzet van bijvoorbeeld drones en het plaatsen van camera’s aan boord tijdens de kwalificaties, was het budget niet toereikend. Wel zijn er live-registraties van de medalraces, met drones en een helikopter.

Een brug slaan sporters

Zo’n 400 meter noordwaarts worden al concrete stappen gezet om een brug te slaan naar de sporters in de verte. Terwijl kinderen in een bassin van 60 bij 35 meter met 3 miljoen liter water hun eerste meters maken in een Optimist, het zeilbootje voor de jeugd, beklimt Annemiek Bekkering, oud-olympiër en voormalig wereldkampioen een hoog podium. Ze becommentarieert de verwikkelingen in een race van de 49ers, kilometers verderop in volle zee. Naast haar verschijnen de boten met slechts een kleine vertraging in een gestileerde vorm op een groot scherm.

Met behulp van een app, ontwikkeld door het Sailing Innovation Center in Den Haag en de TU Delft, kan de wedstrijd in 3D-animatie vanuit verschillende standpunten worden gevolgd, variërend van vogelvlucht tot dicht op de boeg. Bekkering doorgrondt intussen de tactiek. Waarom kiest een duo de ‘bakboordslag’? Waarom nu al gijpen? Tientallen toeschouwers luisteren vanuit een strandstoel toe.

Bekkering: ‘Zo brengen we de wedstrijden op de kant. Ook voor niet-zeilers wordt het inzichtelijk. Het is niet alleen hard varen, het is schaken, schaken met de elementen, met de tegenstanders.’ In haar carrière als sporter betreurde ze het weleens dat veel van wat ze deed, verborgen bleef. ‘Aan de andere kant: ik heb nooit bezwaarlijk gevonden te vertellen hoe de race is verlopen. Maar dat was altijd achteraf.’

Neer kunnen vlijen op strand

Wordt hier, pal aan de waterlijn, de afstand juist weer bewaakt? Dranghekken zetten een groot gedeelte van het strand af. Het is uit noodzaak: hier komen de kitesurfers aan land, hun reusachtige vliegers hebben de ruimte nodig om zich neer te kunnen vlijen op het strand.

Annelous Lammerts (29) uit Zierikzee heeft bijna drie uur op het water doorgebracht. Ze heeft jaren aan freestyle gedaan, waarbij het draait om sprongen en verwante tricks, niet ver van het strand vandaan, onder het oog van toeschouwers. Ze was in 2011 Europees kampioen. In 2019 koos ze voor de Formula Kite, de olympische discipline waarin vooral snelheid telt. Het dreef haar verder weg het water op.

Mist ze het publiek? ‘Dat wisselde ook in het freestyle. In Venezuela of Brazilië zie je niemand, in Duitsland staat het hele strand vol. De reacties online compenseren veel. Het leeft enorm. Dankzij de trackers is goed te volgen wat er gebeurt. En bij de medalraces kun je het nog veel beter zien.’ Ze staat al op de drempel van deelname aan de Spelen volgend jaar, ze weet wat haar zaterdag te doen staat. ‘Dat is het moment om te knallen.’

Op het scherm bij het podium is te zien dat bij de 49ers de Amerikanen als eerste de finish passeren. Het Nederlandse duo Bart Lambriex en Floris van de Werken handhaaft zich in de top van het klassement. Bekkering vraagt haar toehoorders om een applausje. Dat komt, al weet iedereen dat het minder dan een waterkansje is dat de sporters er iets van meekrijgen.