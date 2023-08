Tijdens de WK zeilen stemden ook prestaties die buiten het podium vielen tot tevredenheid

Wereldkampioen Luuc van Opzeeland zaterdag in de IQ foiling tijdens de WK voor de kust van Scheveningen. Beeld ANP

Met twee keer goud en één keer zilver eindigde Nederland op de WK zeilen zondag bovenaan in het medailleklassement, maar in Scheveningen draaide het de afgelopen anderhalve week om meer dan alleen het eremetaal. De krachtmetingen tussen vertegenwoordigers uit tachtig landen stonden ook in het teken van de Olympische Spelen in 2024, waar in de wateren buiten Marseille zal worden gevaren. Ook zonder dat ze een ereschavot hoefden te beklimmen, zette een aantal Nederlandse deelnemers een grote stap naar kwalificatie.

Dit waren de plakken: in de 49ers grepen Bart Lambriex en Floris van de Werken het goud, in de 49ers FX zeilden Odile van Aanholt en Annette Duetz naar het zilver. Zaterdag won Luuc van Opzeeland met veel overmacht de IQ foil, de zeilplank die met behulp van een vin met vleugels de surfer boven de golven duwt.

Maar bondscoach Arnoud Hummel, vorig jaar bij het Koninklijk Nederlands Watersport Verbond aangetrokken als de opvolger van Jaap Zielhuis, is niet alleen zeer tevreden over de prijzenoogst. Hij wijst ook op de prestaties van Nederlanders buiten het podium: de vierde plaats van Laila van der Meer en Bjarne Bouwer in de catamaran, de zesde plek van Annelous Lammerts in de Formula Kite, Duko Bos als zevende in de ILCA 7. ‘Duko doet hier dus gewoon mee met de kanonnen van de afgelopen 15 jaar.’

Formeel hebben ze zich individueel nog niet geplaatst, maar door de niet overal even sterke concurrentie uit eigen land, ligt een verblijf van volgend jaar aan de Franse zuidkust binnen handbereik. Hummel: ‘Dit WK heeft aangetoond dat we in vier, vijf klassen meedoen. Dat is een geweldige prestatie.’

Hangen en wurgen

Voor meervoudig olympiër Marit Bouwmeester was het zuur dat ze zondag in de ILCA 6, de voormalige Laser, net buiten de prijzen viel. De vierde plek betekent dat ze voor plaatsing in Frankrijk in januari nog naar de WK in Mar del Plata in Argentinië zal moeten. Ze is vorig jaar moeder van een dochter geworden en had zich de reis liever bespaard. Het was naar eigen zeggen ‘niet mijn beste week ooit’ in Scheveningen. ‘Het was vechten, een beetje hangen en wurgen. Het was het telkens net niet.’ Ze vond niet direct een antwoord op de aanhoudende veranderingen in wind en stroom en zette te laat de opmars in naar de top van het klassement.

Had coach Hummel stilletjes vooraf op meer medailles gerekend, gelet op het thuisvoordeel van zijn team? ‘Nee, onze sporters maken hier weliswaar meer trainingsuren dan de concurrenten, maar racen doen ze hier weinig. Dat is toch echt iets heel anders. Het verschilde ook per persoon: de een vond het prettig een keer lekker thuis te blijven, in een bekende omgeving, de ander koos toch voor een plek waar geen afleiding is. En het water hier heeft altijd verrassingen in petto. Dan wordt het toch weer improviseren. De meesten hebben laten zien daar goed mee te kunnen omgaan.’

Voor het uitblijven van een driestrijd in de IQ foil tussen de latere wereldkampioen Van Opzeeland, Kiran Badloe en Huig-Jan Tak heeft hij nog geen verklaring. ‘Die evaluatie moeten we nog maken. Van Kiran weten we dat zijn voorbereiding wegens een blessure niet optimaal is geweest. Maar dat is vast niet het hele verhaal. Daar gaan we nog induiken.’

Nog volop potentie

Hij betreurt het dat Van Opzeeland na de EK in Griekenland in mei besloot de trainingsgroep van de Nieuw-Zeelandse coach Aaron McIntosh met Badloe en Tak te verlaten. Er is volgens hem een ‘intense sessie’ aan voorafgegaan. Begrip is er ook. ‘Ons idee is nog altijd dat we door samen te werken elkaar kunnen versterken. Dat is bewezen buitengewoon succesvol geweest, met titels voor Dorian van Rijsselberghe en Kiran. Maar dat model werkt niet voor iedereen. Er is maatwerk nodig om een optimale prestatie te bereiken. De sporter staat daarin centraal. Wij gaan verder op de ingeslagen weg. Er is nog volop potentie.’ Zowel Badloe als Tak acht hij nog niet kansloos.

Volgens de bondscoach valt er in de breedte binnen de selectie die actief was in Scheveningen nog winst te boeken. Dat beperkt zich niet tot nog harder varen. Zo zal een voormalig jurylid in het zeilen bij de begeleidingsstaf worden betrokken. Zij zal de sporters tot in detail gaan informeren over de reglementen en de risico's op overtreding, bijvoorbeeld bij het ronden van de boeien. Kun je scherp blijven varen? Op welk moment besluit je toch maar een tegenstander te laten voorgaan? Hoe kun je protesten met diskwalificatie als mogelijk vervolg voor zijn? Hummel: ‘We gaan in Marseille tegenstanders treffen die hun handschoenen hebben uitgedaan. Het wordt niet meer aardig. Ook daarmee moeten we leren dealen.’