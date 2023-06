Tijdens de finale van de NBA vliegen de driepunters weer met het grootste gemak door de ring

Max Strus (rugnummer 31) van Miami Heat tovert een perfecte driepunter uit zijn armen in de tweede NBA-finalewedstrijd tegen Denver Nuggets. Beeld Getty Images via AFP

Gedurende het reguliere seizoen wilden de driepunters maar niet vallen, maar in de play-offs kregen de basketballers van Miami Heat het plotseling op hun heupen. Het leidde tot een finaleplek voor de ploeg waarvan weinig werd verwacht. De onwaarschijnlijke opmars van Miami onderstreept de macht van de driepunter, een wapen dat in het huidige basketbal vaker dan ooit uit het holster wordt getrokken.

Zo won Miami de tweede wedstrijd in de serie tegen Denver Nuggets door liefst zeventien keer raak te mikken van afstand. Voor de ploeg uit Florida is het de voornaamste manier om het kampioenschap te winnen. (Vrijdagnacht is het vierde duel in de best-of-seven reeks: de stand was vrijdag 2-1 voor Denver).

In de NBA is de afgelopen jaren sprake van een ware driepuntsrevolutie, aangewakkerd door meesterschutter Stephen Curry van Golden State Warriors. In 1979, toen de driepuntslijn zijn intrede deed, werd hooguit een paar keer per wedstrijd een poging van afstand gewaagd. Hoe dichter bij de ring, hoe beter, werd toen nog gedacht. Tegenwoordig zijn gemiddeld ongeveer een derde van de schotpogingen driepunters, bijna 40 procent in het geval van de Warriors.

‘Als je goed kunt schieten, kun je in het huidige basketbal van groot belang zijn’, zegt Andrew Olson, de ‘shooting coach’ van NBA-team Cleveland Cavaliers. ‘Je kunt er het verschil mee maken.’ Iedereen kan het in principe leren, zegt de Amerikaan, al is een zekere mate van aanleg en een goede oog-handcoördinatie een voordeel. ‘De beste schutters uit het basketbal zijn vaak ook goed in een sport als golf.’

Spel van precisie

Het is bepaald geen makkelijke klus, de driepunter. In de NBA ligt de lijn op 7,24 meter van de 3,05 meter hoge ring, die een diameter van 46 centimeter heeft. Het vergt de nodige precisie en vaart om de bal van 624 gram en met een doorsnee van rond de 24 centimeter erdoorheen te krijgen. ‘De foutmarge is ontzettend klein’, zegt Olson.

Wie nooit of zelden een basketbal vast heeft gehad, haalt vaak de ring niet eens, maar zelfs de grootste sterren missen meer dan ze raken. In de NBA vielen dit reguliere seizoen gemiddeld 36,1 procent van de pogingen door het netje. Alleen toppers als Curry schieten meer dan 40 procent raak. In de huidige finale zijn Jamal Murray (39 procent over het gehele seizoen) en Michael Porter Jr. (41 procent) bij Denver op papier de beste schutters, bij Miami is de hoop vooral op Caleb Martin en Max Strus (beiden 35 procent) gevestigd.

Geef een goede schutter de ruimte in een lege gymzaal en de percentages nemen drastisch toe, zegt Olson. Bij Cavaliers werkt hij onder meer met sterspeler Donovan Mitchell. ‘Als je die zonder verdediging honderden driepunters laat nemen, zal hij op een goede dag rond de 65, 70 procent raak schieten. Daarboven is echt zeldzaam.’

De ideale schotbeweging bestaat niet, zegt Olson. De één springt, de ander blijft met beide voeten op de grond staan. Nikola Jokic, de 2.11 meter lange, onorthodoxe spelbepaler van Denver, gooit de bal als een voetballer, bijna vanachter zijn hoofd. Het werkt: de Serviër schiet 38 procent raak, een uitzonderlijk moyenne voor een speler van zijn lengte.

Van voet naar vingertop

Wel zijn er basisprincipes die de kans op succes kunnen verhogen, weet Olson. ‘Het begint bij het fundament’, zegt hij. ‘De voeten. Vanaf daar ontstaat bij het afzetten een kinetische kettingreactie naar de vingertoppen, die kracht voor het schot genereert. Je creëert in feite momentum met het hele lichaam.’

Kees Akerboom junior, net als zijn vader een van de beste schutters uit de geschiedenis van het Nederlandse basketbal, deed het in zijn carrière 1.215 keer met succes. In zestien seizoenen schoot de oud-basketballer van onder meer Groningen en Den Bosch 40 procent van zijn driepunters raak. ‘Het begint met voetenwerk’, zegt ook hij. ‘De tenen moeten richting de basket staan, anders moet je in de lucht gaan corrigeren. Dat voelt niet lekker.’

Bij de traditionele, bovenhandse basketbalworp plaatst een speler één hand onder de bal en de ander aan de zijkant ter begeleiding. ‘Elleboog recht onder de bal’, zegt Akerboom, die nu zijn zoontjes leert schieten. ‘Dan hoef je alleen nog maar de snelheid te bepalen en niet de richting. Daarna strek je je arm in een vloeiende beweging en laat je de bal van je vingertoppen glijden.’ Goede schutters laten hun arm na het lanceren nog even in de lucht hangen.

Ook de aangever is belangrijk, zegt Akerboom. Hij geniet van het spel van Denver, waar vooral Jokic, een begenadigd passer, zijn teamgenoten op hun wenken bedient. ‘Hij weet elke keer de vrije man te vinden en speelt die precies op het juiste moment aan. Dat is lekker voor een schutter.’

Vol bewondering kijkt Akerboom naar de verre driepunters uit de NBA, waar de lijn 49 centimeter dieper ligt dan in de rest van de wereld. Sommige spelers, zoals Curry, schieten geregeld vanaf 8 of 9 meter. Het gemiddelde punt van lancering kroop in de laatste jaren verder naar achteren. ‘Ik heb het aan het einde van mijn carrière ook een enkele keer van een wat grotere afstand geprobeerd, zegt Akerboom, ‘maar die gasten doen het structureel. Ontzettend knap.’