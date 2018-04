Tijd voor bezinning: zelfs na zege is de moraal ver te zoeken bij Ajax

Er zijn op deze zomeravond vele plekken in Amsterdam waar het leven beter te vieren is dan in de net voor de helft gevulde Arena. Het is dat het stadion deze maand eindelijk naar Johan Cruijff wordt vernoemd, maar de twee jaar geleden overleden Ajax-icoon had vermoedelijk weer een revolutie ontketend. In niets lijkt Ajax nog op de club, die alle sporen van zijn aartsvader zorgvuldig lijkt te hebben uitgewist.



Algemeen directeur Van der Sar had na de omstreden aanstelling van trainer Ten Hag nog aangekondigd dat hij zijn positie 'tegen het licht' zou houden als Ajax onder diens leiding geen progressie zou boeken. Nu zijn de directeur en de coach tot elkaar veroordeeld en dus ontbreekt de zelfreflectie. 'Ik blijf directeur en Ten Hag blijft trainer', zeglt Van der Sar, tegen de NOS. Het is de vraag of de raad van commissarissen er ook zo over denkt, al ontbreekt de voetbalkennis bij de toezichthouders.