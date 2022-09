Tijd om te veranderen heeft Andries Jonker niet en toch moet meteen alles anders

Fenna Kalma (m) maakt de 2-1 tijdens de vriendschappelijk Interland voor vrouwen tussen Nederland en Schotland. Beeld ANP

Woensdag was het nog niks volgens ­Andries Jonker. Zijn voetbalsters stonden op de training volgens de bondscoach bol van de spanning, wilden het allemaal heel goed doen. ‘Er lukte helemaal niks.’

Een dag later ging het al wat beter, vrijdag in de oefenwedstrijd tegen Schotland nog wat meer. Het hoort allemaal bij het bestaan van een nieuwe coach, maar in dit geval staat de druk er meteen op. Nederland moet vanavond in Utrecht tegen IJsland winnen om zich direct te plaatsen voor het WK, dat volgend jaar in Australië en Nieuw-Zeeland wordt gehouden.

Tijd om veel te veranderen is er niet, en toch moet er snel veel anders. Onder de vorige bondscoach Mark Parsons, en zeker op het EK, was Nederland te vaak aanvallend tandeloos en defensief erg kwetsbaar. Ook met ploegen waar in theorie makkelijk van gewonnen zou moeten worden, hebben de voetbalsters vaak moeite.

Het is de reden dat die wedstrijd tegen IJsland nog beslissend is. In de WK-kwalificatie lukte het twee keer niet te winnen van Tsjechië, dat 28ste staat op de wereldranglijst. Nederland, dat na het EK twee plaatsen is gezakt naar de zesde plek, wist met pijn en moeite twee keer gelijk te spelen.

Vrijdag oefenden de voetbalsters in Zwolle tegen Schotland en waren er wel wat lichtpuntjes. Vivianne Miedema scoorde al na tien minuten na een mooie combinatie van Jill Roord met Daniëlle van de Donk. Het was alweer een tijdje geleden dat internationals op zo’n fraaie manier het doel wisten te vinden.

Vooruit spelen

‘De goal was eigenlijk het voorbeeld, dat wil ik zien’, telde Jonker na afloop zijn zegeningen. ‘Je houdt de bal als het moet achterin, je speelt naar voren als het kan en dan moet je lef hebben vooruit. Dat is het moeilijkste van voetballen.’

De 1-1, die twee minuten later viel, kwam na een fout van Dominique Janssen. Het zei weinig over het spel, dat de hele eerste helft rustig en verzorgd bleef. Nederland wist zich geregeld door de Schotse defensie te combineren, in het strafschopgebied ging het alleen mis. Van de Donk miste binnen vijf minuten eerst een grote en daarna een enorme kans.

Een ruststand van 3 of 4-1 was niet gek geweest, maar in de tweede helft werd het een stuk minder. Met hard werken, en zes verse krachten, werd een minuut voor tijd nog de winst uit het vuur gesleept. Maar Nederland speelde gehaaster, kwam nauwelijks nog tot uitgespeelde kansen en zag de Schotten nu wel een paar keer gevaarlijk worden.

Mag niet

‘Ik wil graag dat we druk zetten op de tegenpartij, maar dan moet iedereen meedoen’, analyseerde Jonker. ‘Daar kwam Schotland een paar keer onderuit en dat mag niet.’

Zeker tegen IJsland, 13de op de Fifa-ranking, niet. Nederland kan hoop putten uit de heenwedstrijd: die werd met 2-0 gewonnen. Dat waren dan ook de enige tegendoelpunten die IJsland in deze kwalificatie tegen kreeg. De ploeg staat nu eerste in de poule, in Utrecht moet er vooral niet verloren worden. Nederland hoopt natuurlijk op een vroege voorsprong, maar moet vooral ook voorkomen dat het tegen een counter en een achterstand aanloopt.

Een nederlaag is niet fataal, dan wacht in oktober een tweede kans in de play-offs. De tegenstanders zijn nog niet bekend, maar het gaat om landen als Zwitserland en Portugal, waar Nederland op het EK moeite mee had, en stugge ploegen als België en Oostenrijk. Geen makkie, zeker niet als IJsland voor een mentale opdoffer zorgt.

‘Alles gaat om vertrouwen’, zei Jonker maandag. Ook na vrijdag heeft hij het niveau omhoog zien gaan. ‘Op de training zondag heb ik genoten van die meiden. Dat dit goede speelsters zijn dat hebben ze allang bewezen, het gaat erom: geloven ze er zelf weer in en durven ze het te laten zien