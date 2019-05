Tiger Woods zal diep moeten gaan om cut te halen in tweede major van het jaar

Woods eindigde de eerste dag op de golfcourse van Bethpage op Long Island vlakbij New York met een score van 72 slagen, 2 boven par. Hiermee staat hij al negen slagen achter op Brooks Koepka, die met zeven slagen onder par de beste score van de dag noteerde. Koepka won vorig jaar de US PGA, die toen nog in augustus plaatsvond maar wegens commerciële redenen nu al in mei wordt afgewerkt.

Ook Joost Luiten (nummer 69 in de wereld) doet mee aan dit toernooi. Hij haalde precies dezelfde score als Woods. Beiden staan nu op een gedeelde 64ste plek. Luiten noemde de baan van Bethpage – de Black Course – een van de moeilijkste banen waarop hij ooit gespeeld had en toonde zich tevreden met zijn score.

Beruchte baan

Bethpage heeft niet veel waterhindernissen, maar is berucht vanwege de extreme lengte. Woods was daar vroeger de beste in, maar hij is al lang niet meer de beste longhitter in het veld. De 43-jarige Amerikaan scoorde in het begin twee dubbele bogeys, maar kwam terug met drie birdies en een eagle. Daarna verspeelde hij weer wat slagen. Op hole 17 scoorde hij opnieuw een dubbele bogey.

Zelf noemde hij ziekte in de voorbereiding een reden voor zijn matige begin. ‘Ik heb deze week maar negen holes kunnen spelen.’ Sinds zijn triomf op The Masters een maand geleden, had Woods geen toernooi meer gespeeld. Koepka (29) is voorlopig favoriet. Hij won drie van de laatste zeven majors en eindigde op The Masters als tweede achter Woods. ‘Toen was het tweede. Nu is het een nieuwe week’, zei hij na afloop. Koepka heeft één slag voorsprong op de Nieuw-Zeelander Danny Lee en drie op de Engelse cultheld Tommy Fleetwood.