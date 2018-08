Tiger Woods verbaast golfwereld met tweede plek

Zijn afslagen gingen schots en scheef over de baan van de Bellerive Country Club bij St. Louis in de Amerikaanse staat Missouri. En toch slaagde golffenomeen Tiger Woods erin tweede te worden op de laatste golfmajor van het jaar: de USA PGA Championship.

Met een score van 14 slagen onder par snoerde hij alle critici de mond die hadden beweerd dat een comeback van iemand van 42 jaar nooit zou kunnen slagen. Alleen landgenoot Brooks Koepka (28) die eerder dit jaar ook al zijn titel op de US Open prolongeerde, was met 16 slagen onder par beter. Koepka heeft nu drie majors in veertien maanden tijd gewonnen.

Maar het grootste deel van het golfpubliek was gekomen om Tiger Woods van dichtbij te kunnen zien. Drie weken geleden had hij op het Britse Open met een gedeeld zesde plaats ook al laten zien op de weg terug te zijn. Woods heeft de pech dat de volgende major – The Masters – pas in april 2019 plaatsvindt.

Nooit durven dromen

Woods noemde de US PGA ‘een gevecht’, vooral als gevolg van de slechte afslagen, maar zei tevreden te zijn met het resultaat. ‘Een jaar geleden, toen velen dachten dat ik nooit meer zou spelen, had ik dit niet kunnen dromen dat ik weer om de prijzen zou kunnen meedoen’, zei hij na afloop.

In tegenstelling tot Woods sloeg Koepka zijn afslagen bijna allemaal kaarsrecht. Met zijn driver haalde hij afstanden van meer dan 300 yards, waarmee Koepka nog maar eens liet zien dat hij op zijn sterkst is op de momenten dat het er echt om gaat. In totaal heeft hij in zijn golfcarrière vier professionele titels gehaald – eentje minder dan de Nederlander Joost Luiten – maar daaronder zitten wel drie majors – de grand slams van het golf.

De Spanjaard Jon Rahm werd dit weekeinde de beste Europeaan met elf slagen onder par.