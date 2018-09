Tiger Woods knokt zich in twee jaar terug en wint eindelijk z’n 80ste titel

Bijna tien jaar geleden werd hij de allereerste sporter die de status van sportmiljardair behaalde. Niemand vond dat het ook maar een dollarcent te veel was. Tiger Woods had vele miljarden voor de sport verdiend door golf over de hele wereld te populariseren. De elitesport van weleer evalueerde in zijn tijd tot een mondiale volkssport. Het aantal beoefenaren explodeerde, net als de kijkcijfers en het prijzengeld. Hij werd een fenomeen genoemd, een superatleet, een levende legende, de Messias. Hij zou alle records breken die er maar te breken waren.

In 2008 had hij 14 majors gewonnen — nog maar vier minder dan Jack Nicklaus, de andere legende die echter in een tijd speelde dat golf nog een onderonsjes was van Angelsaksische landen. Hij zou dat record vermorzelen. Maar er kwam er geen een meer bij. Vijf jaar later haalde hij zijn 79ste titel op de PGA Tour. En het was een kwestie van tijd dat hij het record van 82 titels van Sam Snead in de jaren vijftig zou overtreffen. Maar hij bleef steken op 79.

Tot zondag. Toen verbaasde de inmiddels 42-jarige golfer, die een jaar geleden nog in een rolstoel dreigde te belanden en afgezakt was naar plek 1199 op de wereldranglijst, alles en iedereen met zijn 80ste PGA-titel. In Atlanta won hij het Tour Championship en een cheque van ruim 1,6 miljoen dollar. De timing had niet perfecter kunnen zijn — vijf dagen voor het begin van de Ryder Cup in Parijs, de ontmoeting tussen de golfcontinenten Amerika en Europa. En twee maanden voordat Woods in Las Vegas voor een prijs van 9 miljoen dollar een rondje golf speelt tegen Phil Mickelson, een andere ster. Voor beide wedstrijden is in een klap het aantal televisiekijkers verdubbeld.

De overwinning in Atlanta kwam niet geheel uit het niets. Sinds hij in november 2017 voor het eerst weer een golfclub aanraakte werd hij steeds beter. Op het US PGA Championship in augustus, de laatste major van het jaar, werd hij tweede.

Nu was het wel raak. Het publiek in Atlanta was buiten zinnen en overstroomde de fairway van de laatste hole. Woods had de tranen in zijn ogen en heel Amerika keek. ‘Het mooie van Woods is dat hij kijkers trekt die eigenlijk maar heel zijdelings in golf zijn geïnteresseerd’, zegt Daan Slooter, directeur van het KLM Open, golfcommentator en zelf ex-prof. ‘Tiger Woods is buitencategorie, buitencategorie en nog eens buitencategorie. Hij is een zoveel betere golfer dan de rest, dat hij altijd nog wel een keer zou gaan winnen.’

Veel anderen geloofden daar niet meer in. Een Engelse commentator schreef dat de Messias van weleer een ondeugende jongen was geworden. Hij had een kapotte rug. Zijn echtgenote had hem belaagd met een van zijn eigen golfclubs nadat zij had gehoord van zijn affaires. De politie pakte hem op omdat hij vanwege een medicijnenverslaving in de auto in slaap was gevallen. Zondag zei Woods na afloop: ‘Ik kan het niet geloven dat het me gelukt is na alles wat ik heb meegemaakt. Het was zwaar, de afgelopen twee jaar. Ik heb mezelf teruggeknokt en dat was niet gelukt zonder de hulp van heel veel mensen om me heen.’