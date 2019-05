Tiger Woods in een maand van grote held weer schlemiel

Na rondes van 72 en 73 slagen kwam Woods terecht op 5 slagen boven de baanscore, één slag te veel om op zaterdag en zondag ook nog mee te doen.

De Nederlander Joost Luiten, die na de eerste ronde nog gelijk met hem stond, haalde het wel. Op de moeilijke Bethpage Black Course op Long Island bij New York kwam hij uit op vier slagen boven par – twee rondes van 72 slagen. De man to beat is echter titelverdediger Brooks Koepka. De Amerikaan, tweede achter Woods op The Masters, scoorde vrijdag opnieuw een topronde. Na de 63 van donderdag ging hij nu in 65 slagen rond, waarmee hij uitkwam op een score van 12 onder par (de baanscore). Dat is de beste score ooit in de eerste 36 holes van dit toernooi.

Koepka stijgt op de majors – de grand slams van het golf – elke keer boven zichzelf uit. Van de laatste zeven won hij er drie: de US Open in 2017 en 2018 en de US PGA in 2019. Hij heeft een reuzevoorsprong op de concurrentie. Jordan Spieth, die de drie andere majors al een keer won (Masters, US Open en Britse Open) staat op vijf slagen onder par, gelijk met de Australiër Adam Scott, ook al een voormalig major-winnaar.

Dustin Johnson, nummer één van de wereld, staat op -4 en de Engelsman Justin Rose, nummer twee, op drie slagen onder de par. Luiten deed het goed totdat hij op de 8ste hole de bal in de enige waterhindernis van de hele baan sloeg. Hij viel ineens terug naar +5. Maar op de laatste hole voor hem – hij was begonnen op de 10de en eindige op de 9de – maakte Luiten alsnog een birdie, één onder de baan. Hierdoor mag hij als nummer 69 in de wereld weer een keer meedoen aan de finale van een major.

Uithuilen

Voor Tiger rest niets anders dan uithuilen en opnieuw beginnen. ‘Het gaat zoals het gaat’, zei hij afloop. ‘Helaas speelde ik niet goed.’ Hij zei zich ook fysiek niet optimaal te hebben gevoeld. Woods complimenteerde Koepka met zijn spel. ‘Geweldig. Hij haalt met zijn ijzeren negen afstanden, waarvoor wij een ijzeren vier of vijf nodig hebben. En dat maakt hij ook nog zijn putts.’ Voor de 100 duizend mensen die op de baan worden verwacht, zal het een teleurstelling zijn dat zij vandaag en morgen Tiger niet kunnen zien.

Volgende maand vindt de US Open plaats en de maand daarna het Britse Open, op de nieuwe agenda de laatste major van het jaar. De 43-jarige Woods heeft 15 majors gewonnen in zijn carrière, nog drie minder dan Jack Nicklaus.