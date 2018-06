Tieners en ouders: Marnix Kolkman is vooral geïnteresseerd in records

Polsstokhoogspringer Marnix Kolkman. Zijn ouders Annelies en Marcel Kolkman leggen de polsstokken op het dak van de auto. Foto Klaas Jan van der Weij / de Volkskrant.

Op het jeugd-NK bleken de stokken van polsstokhoogspringer Marnix Kolkman (16) te kort en te licht. Hij belandde boven de 4.50 meter. Hoger dan waar hij en zijn materiaal op waren voorbereid. Hij moest stokken lenen van een andere atleet om de wedstrijd te kunnen voortzetten.

Marnix Kolkman is in zijn leeftijdscategorie een klasse apart. Nationale wedstrijden wint hij doorgaans met een verschil van 30 centimeter. Marnix’ vader Marcel: ‘Als je onder de lat staat, denk je: hoe krijgt-ie het voor elkaar.’

Dat Marnix sportieve aanleg heeft, verbaast zijn ouders niet. ‘Als peuter had hij al buikspieren’, zegt moeder Annelies. Marnix begon aanvankelijk met voetballen, maar in navolging van zijn zus startte hij met atletiek in hun woonplaats Edam. Hij brak clubrecord na clubrecord in meerdere disciplines. Polsstokhoogspringen bleek zijn grootse talent.

Europese Jeugd Olympische Spelen

Vorige zomer deed Marnix mee aan de Europese Jeugd Olympische Spelen in het Hongaarse Györ. Hij werd zevende. In Hongarije kwam hij voor het eerst in aanraking met topsport. In vergelijking met andere talenten traint Marnix weinig, zo’n 8 uur per week. ‘Eerlijk gezegd weet ik niet zeker of ik alles uit mijn talent haal.’

Zijn moeder denkt weleens dat het haar zoon te makkelijk afgaat. ‘Hij zou nog verder kunnen professionaliseren, want hij leeft niet altijd als een topsporter. Soms zou hij bijvoorbeeld eerder naar bed kunnen gaan. We adviseren hem wel maar dwingen zou averechts werken.’

Zijn ouders kopen het materiaal dat Marnix nodig heeft en brengen hem naar wedstrijden door het land. ‘Onze grootste opoffering is de tijd die we er aan kwijt’, zegt moeder Annelies, die luchtverkeersleider is op Schiphol. Vader Marcel is schade-expert in de watersport.

De vader en moeder van Marnix zijn niet de fanatiekste atletiekouders. Vader Marcel: ‘Het mag niet zo zijn dat Marnix minder plezier heeft in zijn sport vanwege het fanatisme van zijn ouders. Wij faciliteren de sport, maar de rest moet uit hem zelf komen. We verbazen ons soms over andere ouders.’

Records

Waar Marnix van droomt? ‘Iedereen heeft het altijd over de Olympische Spelen, maar dat is nog niet mijn grote droom’ zegt hij. ‘Je weet nooit hoe het loopt, ik vind records nu veel interessanter. Dat je hoger springt dan iemand ooit heeft gedaan.’ Zijn nationaal record van 4.50 meter uit 2017 was bijna een halve meter hoger dan van voormalig wereldkampioen Rens Blom op diezelfde leeftijd.

Aan het materiaal zal het niet meer liggen. Toen het Noord-Hollands Dagblad schreef over zijn te korte stokken, stonden ondernemers uit de buurt klaar om 6 stuks te sponsoren, voor een bedrag van 750 euro per stok. Een maand geleden haalde hij ze op. Met zijn nieuwe stokken heeft Marnix over 4.75 meter gesprongen, goed voor limiet voor de EK onder 18 jaar over een maand in Hongarije. ‘In de training ga ik richting de 5 meter. Dat voelt lekker.’