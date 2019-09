Tiener Ihattaren neemt PSV bij de hand in de Europa League

Donyell Malen haalt uit voor de 1-0 na een prachtige pass van Mohammed Ihattaren. Luis Neto doet een uiterste poging het onheil te voorkomen, tevergeefs. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Na de pijnlijke uitschakeling door FC Basel in de voorronde van de Champions League bereikte PSV via een omweg de groepsfase van de Europa League, waarin de club vijf jaar had ontbroken. Het is even wennen voor PSV, deelnemen aan een toernooi dat de allure en de verdiensten mist van het gala waarvoor Ajax zich opnieuw kwalificeerde. Toch werd met een 3-2 zege op Sporting Clube de Portugal de toon gezet voor een langer verblijf in Europa.

Met twee magische passes benadrukte de 17-jarige Mohammed Ihattaren, waarom bondscoach Ronald Koeman zal bidden dat de vormgever van PSV het Nederlands elftal verkiest boven zijn moederland Marokko. Ihattaren zou bij het EK in 2020 zomaar een koningskoppel kunnen vormen met Donyell Malen, die in een roes leeft sinds zijn droomdebuut bij Oranje met een doelpunt tegen Duitsland.

Met een historisch kwintet velde de 20-jarige spits zaterdag Vitesse en hij zette die scoringsdrift moeiteloos voort in het Europa Leagueduel met Sporting. Als Malen eenmaal op de brommer zit, is hij niet te houden. Na zijn flitsende demarrage kapte Malen soepel Neto uit en via de binnenkant van de paal passeerde hij Sporting-keeper Ribeiro: 1-0.

Toch was het doelpunt vooral zo mooi door het voorbereidende werk van Ihattaren, die zijn rol als schaduwspits knap invulde. Steven Bergwijn voelde zich niet senang op ‘10’ en acteerde op eigen verzoek weer als vleugelaanvaller. Ihattaren is de ideale aangever vanaf het middenveld. Je zou bijna vergeten dat het toptalent pas 17 jaar is, hij speelt met de allure van een vedette die alles onder controle heeft.

Lachend vertelde rechtsback Denzel Dumfries dat hij op zijn 17de nog bij de amateurs speelde. ‘En Mo schittert nu al op dit podium, alsof hij 24, 25 jaar is. Die jongen is geboren met een bal, het gaat hem zo gemakkelijk af. Mo is klaar voor de top.’

Ihattaren is de speler die binnen een seconde de oplossing vindt, wanneer de tegenstander alle ruimtes lijkt te hebben afgesloten. Alsof hij een ode wilde brengen aan de legendarische oud-voetballer Willem van Hanegem lanceerde Ihattaren de wegsprintende Malen met de buitenkant van de linkervoet. Zo gaf hij de bal met het beoogde effect en de juiste snelheid mee, dit was champagnevoetbal.

Het passje op gevoel van Ihattaren werd nog voor rust gevolgd door een assist, waarmee hij Bruma de diepte instuurde. Deze pass was van een verstilde schoonheid, strak en gegeven na één blik in de buitenspiegel. Al bij zijn debuut op 16-jarige leeftijd mocht Ihattaren van coach Mark van Bommel corners en vrije trappen nemen. Na zijn hoekschop miste Nick Viergever, maar tikte de Duitse verdediger Timo Baumgartl de bal in het doel: 3-1.

Na een uur gunde Van Bommel de uitblinkende Ihattaren rust, zondag wacht immers de topper tegen Ajax. Een zorgeloze avond werd het niet voor PSV, want de ploeg is defensief net zo kwetsbaar als regerend kampioen Ajax. Aankoop Olivier Boscagli was opnieuw de zwakste schakel in de defensie, middenvelder Pablo Rosario speelde na zijn vlotte gele kaart angstig en onzeker.

En een onbeholpen sliding van Jorrit Hendrix werd prompt bestraft met een strafschop. Hij dekte Bolarie aan de verkeerde kant en ook zonder VAR – de videoscheidsrechter ontbreekt in de Europa League – kende de Slowaakse arbiter Kruzliak geen twijfel. Aanvoerder Fernandes schoot onberispelijk raak voor Sporting: 2-1.

De vormgever van Sporting zag in de tweede helft een schot fraai gekeerd door PSV-doelman Jeroen Zoet, die tevens redde na een inzet van invaller Cabral. Baumgartl liet zich vervolgens te simpel wegzetten door de net ingevallen Mendes. Op zijn geplaatste schot had Zoet geen antwoord: 3-2. Hoewel PSV nog enkele kansen miste, werd het in de laatste minuten onnodig billenknijpen, zoals ook de openingsfase stroef en stroperig was.

De individuele klasse was tastbaar bij Sporting Portugal, toch verkeert de club nog in een crisis. Enkele weken geleden werd voormalig Ajax-trainer Marcel Keizer ontslagen. Zijn opvolger Leonel Pontes heeft de club, die talenten als Cristiano Ronaldo, Luis Figo, Queresma en PSV-aanvaller Bruma afleverde, nog niet in rustiger vaarwater gebracht.

De traditionele nummer drie van Portugal achter Porto en Benfica is principe wel de sterkste opponent van PSV in groep met LASK Linz en Rosenborg. ‘We kunnen ook in dit toernooi mooie dingen laten zien’, aldus Dumfries. Al blijft PSV in Europees verband wel in de schaduw van Ajax, dat als deelnemer aan de Champions League twee dagen meer rust heeft voor de prestigestrijd van zondag. Dumfries: ‘Dat is een gegeven, het mag geen excuus zijn. Ook met twee dagen minder om te herstellen, zullen we klaar zijn voor Ajax.’