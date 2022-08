Tiende wereldtitel Nino Schurter leidt maar deels de aandacht af van dopingzaak Mathias Flückiger

Nino Schurter snelt in het Franse Les Gets naar zijn tiende wereldtitel in het mountainbiken. Beeld ANP

Nino Schurter weet hoe het is om wereldkampioen mountainbike te worden. Hij werd het negenmaal eerder en nu in Les Gets opnieuw. De vreugde is alsof het zijn eerste titel betreft. ‘Ik kan het niet geloven’, herhaalt hij voor de televisiecamera telkens opnieuw. Niets zegt hij over de dopingzaak van zijn grote rivaal Mathias Flückiger, net zomin als hij daar voor het WK iets over te melden had.

In de laatste stoffige ronde over de Franse Alpenweide had Schurter alleen nog de Spanjaard David Valero Serrano in zijn wiel. Op elke technische passage, over de bonkige boomwortels of tussen rotsblokken door, probeerde de Zwitser zijn concurrent af te schudden. Schurter meet 1 meter 73 en flitst soepel langs de obstakels. Valero komt met bijna 1 meter 90 een stuk moeilijker door de krappe bochtjes.

Pas in het laatste echt lastige deel dwong Schurter hem eindelijk tot een foutje. Opgelucht wierp de Zwitser zich door de laatste slingerende bochten onder de skilift van wintersportdorp Les Gets. De weg naar de zege lag open.

Legende

Schurter is een legende in zijn sport. Zijn eerste wereldtitel veroverde hij in 2009 al in Canberra. En op de Spelen haalde hij medailles in alle kleuren: brons in 2008, zilver in 2012 en goud in 2016. Maar in Tokio belandde Schurter net naast het olympisch podium.

Die wedstrijd werd gewonnen door Tom Pidcock, die Mathieu van der Poel in veelzijdigheid naar de kroon steekt. De Brit kan veldrijden en is een groot talent op de weg. In de Tour de France van dit jaar won hij de rit naar Alpe d’Huez. En hij was degene die olympisch goud pakte in Tokio.

In Les Gets stemde Schurter zijn race op Pidcock af. Omdat de Brit slechts twee wereldbekerwedstrijden had gereden – zijn wegprogramma liet meer deelnames niet toe – moest hij op een van de achterste startrijen beginnen. Schurter stond met koelvest aan in de zon helemaal vooraan en voerde de eerste ronde het tempo hoog op.

Pidcock te vermoeid

In twintig minuten werkte Pidcock, die anderhalve week geleden in München in een zwak bezet veld Europees kampioen werd, zich vanuit de achtergrond naar de kopgroep met Schurter, Valero en de Italiaan Luca Braidot. In de ronden erna moest Pidcock het trio soms eventjes laten gaan, maar telkens keerde hij terug. Tot na een uur rijden Schurter aanviel en Pidcock door de inhaalrace in de beginkilometers te vermoeid bleek om te volgen. Na een valpartij en een achterwielwissel in de materiaalpost was het podium voor de 23-jarige Engelsman definitief uit het zicht. Braidot werd derde.

Wie enkele weken geleden de hoofdpersonen voor het WK had moeten noemen was op Schurter, Pidcock en op Mathias Flückiger uitgekomen. En in zekere zin speelde Flückiger ook een hoofdrol, al was het juist door zijn ontbreken.

Twee weken geleden bleek hij positief te hebben getest op zeranol, een groeimiddel uit de veehouderij dat soms door sporters wordt gebruikt in de hoop op wat extra spiergroei. Dat het ook werkt is nooit bewezen, maar het staat op de dopinglijst en de 33-jarige Flückiger, zilver in Tokio en op de afgelopen drie WK’s, werd voorlopig geschorst.

Via bondscoach Bruno Diethelm liet hij weten onschuldig te zijn. Onmogelijk is dat niet. In 2017 werd de Amerikaanse 800 meterloopster Ajee Wilson niet geschorst. Ze had besmet vlees gegeten, iets dat overigens in de VS eerder kan gebeuren dan in Europa, want in de EU is het anabole middel in de veehouderij niet toegestaan.

Dopingnieuws

Het dopingnieuws hakte erin bij de Zwitsers en daarmee in het hele mountainbikewereldje, want daarin geldt Zwitserland als grootmacht. Die status dankt het Alpenland niet alleen aan veelwinnaar Schurter. Bij de Spelen in Tokio was bij de vrouwen het hele podium Zwitsers, met Jolanda Neff, Sina Frei en Linda Indergand.

Neff, tweede in de vrouwenwedstrijd achter de Franse Pauline Ferrand-Prévot, toonde zich in de week voor de WK geschokt. Volgens haar is Flückiger ‘de aardigste mens op aarde’ en is hij slachtoffer van een mogelijk moedwillige actie van iemand anders. ‘Er zijn nu eenmaal boosaardige mensen die een ander iets aan willen doen’, zei ze. Verdere toelichting gaf ze niet.

Juist Schurter hield zich stil. Hij en Flückiger liggen elkaar niet. Dit seizoen kwam de rivaliteit tussen beide dertigers tot een kookpunt bij de wereldbekerwedstrijd in Lenzerheide, in Zwitserland. In de slotronde zou Flückiger, buiten het zicht van de camera’s, Schurter ten val hebben gebracht, en zichzelf trouwens ook. Volgens Flückiger was het niet meer dan een ongelukkige samenloop van omstandigheden.

De plooien zouden inmiddels zijn gladgestreken tussen beide mannen. Toch is de relatie nog niet zo dat Schurter het publiekelijk voor Flückiger opneemt. Wel biedt hij met zijn tiende wereldtitel de Zwitserse mountainbikefans in ieder geval iets om de nare smaak van Flückigers dopingzaak mee weg te spoelen.