Tiende Europese titel voor Sven Kramer: ‘Ik wist dat alles een keer goed zou vallen’

Sven Kramer (R) heeft op de EK allround in Collalbo de 1500 meter gewonnen in 1.45,91. De Fries rekende in een rechtstreeks duel af met Patrick Roest (1.46,40). Beeld ANP

Het was in 2007 dat Kramer in Collalbo voor het eerst Europees kampioen werd. Nadien domineerde hij het internationale schaatsen. Hij won vier olympische titels, negen wereldkampioenschappen allround en was negentien keer de beste bij de WK afstanden. Er heerste één man het afgelopen decennium in het schaatsen, en dat was Sven Kramer.

Maar dit seizoen ontstonden er haarscheurtjes in zijn koninkrijk. Kramer kampte met fysiek ongemak, hernia-achtige klachten die steeds hardnekkiger werden. Ze waren soms zelfs zo heftig dat hij zijn sokken niet kon aantrekken, vertelde hij aan het begin van dit seizoen.

Bij een wereldbekerwedstrijd in Japan vertilde hij zich vervolgens aan een koffer, waardoor hij naar huis moest. En dan was er ondertussen ook nog een nieuw talent aan de horizon verschenen: zijn ploeggenoot Patrick Roest. Was het einde van het tijdperk Sven Kramer voorbij?

Sven Kramer na de 10.000 meter. Beeld ANP

Superioriteit

Dit weekend, op de buitenbaan van het Italiaanse Collalbo, volgde het antwoord: Kramer was oppermachtig. Niet alleen met zijn benen, ook met zijn hoofd. Waar Patrick Roest het hele toernooi door foutjes maakte, daar straalde Kramer een ouderwetse superioriteit uit.

Op de afsluitende 10 kilometer moest Roest 2,36 seconden goedmaken op zijn teamgenoot. Hij zette zijn aanval pas op tweede rondes voor het einde in, uit angst om verzuurd te raken. Dat was, zo moest Roest achteraf toegeven, dom geweest. ‘Ik heb te weinig vertrouwen in mezelf gehad.’

In dat opzicht kan hij in de leer bij Kramer. Die twijfelt nooit aan zichzelf. En als hij dat al zou doen, laat hij het in elk geval niet merken. Dat anderen hem al hadden afgeschreven? Kramer kon er slechts zijn schouders over ophalen. ‘Dat moeten zij weten. Zelf wist ik dat alles een keer goed zou vallen.’

Zo oppermachtig als hij de afgelopen twaalf jaar was, zal Kramer niet meer zijn. Hij is 32, de jaren gaan tellen. En Roest zal in zijn nek blijven hijgen. Wel zal hij steeds beter zijn momenten gaan uitkiezen om te pieken. ‘Als je wat ouder wordt, kun je jezelf heus nog wel verbeteren’, zei hij. ‘Je moet alleen wel weten wanneer.’