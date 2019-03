Tien man. Tegenhouden. Ballen wegtrappen. Ajax wint topper in overlevingsmodus

David Neres scoort de verlossende 3-1. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Dit was Ajax in de slotfase, zondag, in de vroege avond: zes verdedigers, op papier dan. Tien man. Tegenhouden. Ballen wegtrappen. De vuist van Matthijs de Ligt, als weer eens opruiming was gehouden. Geluk hebben, bijvoorbeeld toen de grensrechter voor buitenspel vlagde toen het dat niet was en zo een uitbraak van PSV verpestte. En uiteindelijk: winnen met 3-1. Zwelgen in euforie.

Ajax was op het eind een muur, met alle lengte verzameld, met Rasmus Kristensen, Joël Veltman en Lisandro Magallan als extra verdedigers, bij de stand 2-1. Volhouden. Knokken. PSV loerde op zijn ‘vaste’ doelpunt in de laatste minuut, het doelpunt dat de landstitel dichtbij zou brengen. Het was heerlijk spannend, in een stadion dat kolkte en zong, dat de adem inhield en intens jubelde bij het fluitsignaal na 96 minuten. Het was typisch zo’n dag waarop de Arena ontwaakt en transformeert van een stadion waar volk komt controleren af Ajax wint naar een vrijplaats van emoties, naar een draaikolk van gevoel.

Want door de 3-1 staat Ajax nog maar twee punten achter op PSV, na 27 duels. Dat is precies hetzelfde verschil als na zeventien duels. Of na één duel. PSV hoeft dus niet per se te vrezen. Alleen: PSV had de zaak al kunnen beslissen. Ajax kan woensdag de koppositie voor even overnemen in Emmen. Dan is het aan PSV om te counteren, donderdag thuis tegen PEC Zwolle.

Daniel Schwaab baalt na het maken van een eigen doelpunt: 1-0. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Trainer Erik ten Hag van Ajax waarschuwde zijn spelers meteen voor het duel van woensdag. ‘We hebben al een paar keer het hoofd gestoten.’ Hij was trots op het feit dat Ajax op 1 april nog kans maakt op drie prijzen, met de bekerfinale tegen Willem II en de kwartfinale van de Champions League tegen Juventus in de agenda.

Terechte rode kaart en penalty

Ja, PSV had de zaak na de 1-1 kunnen beslissen, moeten beslissen misschien. Trainer Mark van Bommel: ‘Ik kan hier een heel mooi verhaal ophangen, maar we hebben gewoon verloren.’ Eén moment was bepalend voor veel van wat zondag gebeurde. Eerst was daar die onbesuisde schop van Noussair Mazraoui tegen het hoofd van Angelino, na nog geen uur. Het paste bij het debuutseizoen van de videoarbiter VAR in de competitie dat scheidsrechter Björn Kuipers, nadat hij eerst dacht dat de gele kaart afdoende was, na het zien van de beelden overschakelde naar het terechte rood. Ajax was nog even zoekende, toen Angelino de vrije trap prachtig op het hoofd van Luuk de Jong slingerde, terwijl doelman André Onana uit zijn doel kwam doch lucht greep.

Neres ligt op het gras na de tackle van Schwaab terwijl scheidsrechter Björn Kuipers een penalty toekent. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Het zijn zaken waarover Van Bommel duizend keer praat. Dat ene moment dat het verloop van de wedstrijd kan doen keren. Ajax verloor even zijn speldiscipline en de nederlaag leek aanstaande, totdat de VAR opnieuw het wedstrijdbeeld bepaalde. Opnieuw terecht. Ajax moest met tien man ook op zoek blijven naar 2-1, want alleen een zege had zin. De Braziliaan Neres was na weer een solo en een fraaie kapbeweging even aangetikt door de glijdende Daniel Schwaab, die op die plek in het strafschopgebied beter had kunnen blijven staan in plaats van de sliding uit te voeren en Neres aan te tikken.

Ajax – PSV was intens, met twee ploegen en hun methoden, geleid door de uitstekende scheidsrechter Kuipers, die het spel het spel liet. Ajax, bijna vol op de aanval, zoals het een elftal betaamt dat aftrapt met vijf punten achterstand, een ploeg die strijdt voor zijn laatste kans. Ten Hag zei vrijdag nog dat hij Ajax ‘Europa–proof’ heeft gemaakt. Dat was zijn opdracht, maar intussen wacht de club al sinds 2014 op een kampioenschap.

Dusan Tadic viert zijn goal, een VAR penalty.

PSV acteerde voor de verandering met drie controleurs op het middenveld, mannen met weinig creativiteit. Mohamed Ihattaren noch Gaston Pereiro was opgesteld door Mark van Bommel, maar Michal Sadilek wel. Net op het moment dat PSV de eerste aanvalsgolven op de branding van de defensie had laten stukslaan, viel de 1-0. Frenkie de Jong opende naar rechts, op Hakim Ziyech, wiens strakke voorzet op Tadic in eigen doel werd gewerkt door Schwaab, na een misverstand met doelman Jeroen Zoet.

Na rust was PSV sterker. Al voor de uitsluiting van Mazraoui had Hirving Lozano kunnen scoren, maar Onana redde bekwaam. Na de 1-1 was PSV een paar keer dichtbij de 1-2. Die bleef uit. Tadic benutte daarop de strafschop en Neres scoorde diep in blessuretijd.

De spanning is terug, met nog zeven duels te spelen. PSV is nog steeds koploper, wat Van Bommel wenste te benadrukken. Ajax voetbalt woensdag dus in Emmen, PSV donderdag thuis tegen PEC Zwolle. Daarna volgt nog veel meer spannends, te beginnen met twee moeilijke uitduels in het weekeinde: Ajax op zaterdag bij Willem II, PSV zondag bij Vitesse. Ajax won zondag, maar de strijd is nog lang niet beslecht.