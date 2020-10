Tien dagen in riante afzondering voor de eerste schaakzet

Je moet er als topgrootmeester wat voor overhebben om na een half jaar gedwongen onthouding weer collega’s te treffen in een ouderwets toernooi. Voor de eerste zet was gespeeld in de dubbelrondige Norway Chess zeskamp in Stavanger, hadden de deelnemers al tien quarantainedagen achter de rug. Medelijden was volgens hen niet nodig, de organisatoren hadden hun uiterste best gedaan om het hun gasten naar de zin te maken.

In een van de buitenwereld afgesloten hotel is niets aan het toeval overgelaten. Medisch personeel staat paraat en alle toernooimedewerkers worden regelmatig getest. Alleen aan de internetcommentatoren zijn geen beperkende maatregelen opgelegd. Judit Polgar en ­Vladimir Kramnik bespreken de partijen vanuit hun woonplaatsen Boedapest en Genève.

In het toernooi geldt dezelfde curieuze puntentelling als vorig jaar. Als een klassieke partij in remise eindigt, krijgen beide spelers één punt, waarna een armageddonvluggertje volgt (wit tien, zwart zeven minuten; bij remise wint zwart) dat de winnaar een extra half punt oplevert. Een klassieke winstpartij is goed voor drie punten.

Na vier ronden gaat Magnus Carlsen aan kop met 9 punten na twee overwinningen, twee remises en twee gewonnen armageddonvluggertjes. Tegen Aryan Tari profiteerde hij van een ernstige fout van de voormalige Noorse jeugdwereldkampioen.

Tari – Carlsen

Stavanger 2020

1.e4 c5 2. Pf3 Pc6 3. d4 cxd4 4. Pxd4 Pf6 5. Pc3 d6 6. Lg5 Ld7 7. Dd2 a6 8. 0-0-0 e6 9. f4 Le7 10. Pf3 b5 11. Lxf6 gxf6 12. Kb1 Db6 13. f5 0-0-0 14. Ld3 Kb8 15. Pe2 Lc8

In het biechtkamertje zei Carlsen na deze zet dat het voelde alsof hij alles verkeerd had gedaan: ‘Ik kan alleen maar ­hopen dat mijn loperpaar in een lange partij een rol zal spelen.’

16. Pf4 Pe5 17. Le2 d5 18. exd5 exf5 19. Pd4 Lc5 20. Thf1 The8 21. a3 Ka8 22. h3 Ld7 23. Ph5?

Een goed geposteerd stuk verhuist naar een zijspoor en kijkt in het vervolg toe. In aanmerking komt 23. Dc3 en nog sterker is het pionoffer 23. d6! Dxd6 24. Dc3.

23 ... Pc4 24. Lxc4 bxc4 25. Dc3

Sterker is 25. Ka1 Tb8 26. c3.

25 ... Tb8 26. Tf3

Verhindert 26 ... Te3, maar nu volgt een veel mooiere torenzet.

Diagram links

26 ... Te1! 27. Txe1 Lxd4 28. Db4 Dc7 29. d6 Dc6 30. Da5 Lxb2

Ook na 30 ... Txb2+ 31. Kc1 Dxd6 heeft zwart beslissend voordeel.

31. Ka2 Le5 32. Tb1 Txb1 33. Kxb1 Dxd6 34. Kc1 Dd4 35. Dxa6+ Kb8 36. c3 Dg1+ 37. Kd2 Dxg2+ 38. Ke3

Diagram rechts

38 ... f4+

De inleiding tot een geforceerde stukwinst.

39. Pxf4 Lxf4+ 40. Txf4 Dg3+ 41. Tf3 De1+ 42. Kd4 De5+ 43. Kxc4 De4+ 44. Kc5 Dxf3 45. Kd6 Lc8

Wit geeft op.