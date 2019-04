Thorsdottir en Portugese fado, een zilveren combinatie op de vloer

De EK turnen waren haar rentree na anderhalf jaar waarin haar lichaam niet wenste mee te werken aan de verlangens van de geest. Het jaar 2017, zo hoopvol begonnen met EK-zilver en -brons in Roemenië, beëindigde ze bij de WK met gebroken ribben. Heel 2018 ging vervolgens verloren door een gebroken hand die ze nu nog steeds voelt.

Lichaam en geest waren in de voorbije jaren ‘in transitie’. Het jonge meisje van de Olympische Spelen van Rio 2016, ogenschijnlijk nog een kind toen, is in haar eigen woorden ‘een volwassen vrouw’ geworden. Ze is nu 20 en heeft een relatie met een zanger, die voor haar een steunpilaar is. Haar ouders, afkomstig uit IJsland, waren dat altijd al, sprak ze.

Haar vriend is het andere fundament van haar sportleven. Hij had haar donderdag, na de meerkamp, eens toegesproken, toen ze kritisch was geweest over het eigen presteren. ‘Kijk je vloeroefening eens terug, Eythora. Want dat geeft zelfvertrouwen.’

Thorsdottir had het niet gedaan, in de haar aangeboren eigenwijsheid. ‘Ik houd daar niet van.’

Op een mindere dag kijkt ze nog wel­eens naar beelden van Rio de Janeiro, als een soort medicijn. Ze werd er negende op de meerkamp. ‘Van oh, dat kon ik toen. Dat moet ik dan nu toch kunnen reproduceren.’

De muziek van haar nieuwe vloeroefening vond zij aanvankelijk niet bijzonder. Toen coach Patrick Kiens, een internationaal erkend choreograaf met dansachtergrond, haar voorstelde om een Portugese fado te gebruiken, van Dulce Pontes, noemde ze de melodie ‘interessant’, maar ze sprak ook van ‘jammeren’. Pas later ging ze overstag. Toen deze week de waardering van het publiek en vervolgens van de jury meer dan positief bleek, was ook de turnster om.

‘Bijzondere medaille’

Haar gevoel voor drama en de theatrale uitvoering waren zondagmiddag in een volgepakte Netto Arena goed voor de indrukwekkendste kür op de vloer. Dat de Française Mélanie de Jesus dos Santos won, werd veroorzaakt door de naadloze landingen van de Europese allroundkampioene. Landing 1 was overigens buiten de lijnen en werd slechts bestraft met eentiende punt aftrek. Bij twee voeten, slecht te zien zonder videoarbiter, zou drietiende straf zijn opgelegd en was Thorsdottir de kampioen van Europa geweest. Ze noemde het niet, zei slechts dat De Jesus een topoefening had gedraaid. ‘Haar goud was zeker verdiend.’

De Jesus is van de fraaie sprongseries, Thorsdottir is van de choreografische Hollandse school die internationaal navolging krijgt. Dat was eigenlijk de grote winst van het toernooi in Polen. En daarom noemde Thorsdottir de zilveren plak ten slotte ‘een bijzondere medaille voor een beetje bijzondere manier van turnen’.