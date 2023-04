Thomas Tuchel wint bij debuut als coach van Bayern ruim van Dortmund

Thomas Tuchel geeft zaterdag voor het eerste als coach van Bayern aanwijzingen in de topper tegen Borussia Dortmund. Beeld REUTERS

Thomas Tuchel komt meestal moeilijk in slaap na een verloren wedstrijd. Vaak gaat de trainer van Bayern München dan nog ’s nachts hardlopen om de stress kwijt te raken, soms kijkt hij de wedstrijd terug. Het komt wel voor dat hij dan en pas­sant een paar repen chocola wegwerkt.

Zaterdag waren alle ingrediënten aanwezig om zijn eerste wedstrijd als trainer van Bayern spannend te maken. Tuchel had na zijn benoeming zijn ploeg nog nauwelijks gezien en moest uitgerekend tegen een van zijn oude clubs, Borussia Dortmund, de koppositie heroveren. En vooral: zijn aanstelling riep nogal wat vragen op.

Op het ereterras van de Allianz Arena in München dansten de bestuurders dan ook uitbundig toen ze zagen hoe Bayern met 4-2 won. Een week hadden ze moeten uitleggen waarom ze Julian Nagelsmann op straat hadden gezet, maar tien minuten voetbal kan iedereen laten zwijgen.

Over de auteur

Dirk Jacob Nieuwboer schrijft over voetbal en handbal voor de Volkskrant. Hij was eerder correspondent Turkije en politiek journalist.

Het dansen begon in de 13de minuut toen Borussia-keeper Gregor Kobel over een bal heen maaide. Een te scherpe dieptepass van Dayot Upamecano werd zo een doelpunt, de samba werd voortgezet toen Matthijs de Ligt weer eens zo’n machtige Matthijs de Ligt-kopbal liet zien. Thomas Müller liep de bal het doel in en schoot niet veel later ook nog een rebound erin.

Geen moment hoefde Tuchel zich op te winden langs de zijlijn, zoals hij goed kan als het wel tegenzit. Hij zal heerlijk hebben geslapen, al miste zijn ploeg kans na kans en scoorde Donyell Malen nog in de slotfase.

Bayern is weer koploper, zoals het volgens de beleidsmakers in München hoort. De Beierse club laat zich graag voorstaan op het degelijke beleid, maar uiteindelijk is ook Bayern een voetbalclub, waar beslissingen worden genomen die niet altijd te volgen zijn.

‘Te wisselvallig’

Het ontslag verbaasde vooral omdat Bayern begin maart met Nagelsmann op de bank de sterren van PSG nog wegspeelde in de Champions League. Bovendien wilde de clubleiding hem in 2021 zo graag, dat ze maar liefst 25 miljoen euro neerlegden om de toen pas 33-jarige trainer los te weken bij RB Leipzig.

‘Te wisselvallig’, oordeelde directeur Oliver Kahn niettemin. Waarna het meteen alternatieve verklaringen regende. Nagelsmann had een relatie met een journaliste van boulevard Bild. Zou dat het zijn? Iets serieuzer: een deel van de spelers pruimde hem niet. Wat zeker meespeelde: er was een trainer beschikbaar, die Bayern misschien nog wel liever wilde.

Tuchel was in 2018 al voorbestemd om de opvolger te worden van Pep Guardialo, met wie hij als beginnende trainer van FSV Mainz bevriend raakte. De twee tactieknerds namen in bars van München wedstrijden van jaren geleden tot in de kleinste details door, met de zoutpot in de rol van Messi en een glas rode wijn als Iniesta.

‘Ik besteed veel aandacht aan de details omdat ze het grotere plaatje laten werken’, legde Tuchel in december uit in een interview. Als het met een ploeg minder gaat, zei hij, wijst hij de spelers juist op de details waaraan ze zich kunnen vasthouden.

Kalm en vol energie

Het interview vond plaats in een bijzondere setting. Tuchel benutte de tijd na zijn ontslag bij Chelsea in september onder meer voor een Ayurveda-therapie, een traditionele Indiase geneeswijze. In een paradijselijk resort legde hij uit wat drie weken met veel yoga, meditatie en speciale voeding met hem hebben gedaan.

‘Ik vind mezelf best oké.Ik sta mezelf toe om gelukkig te zijn, om niets te forceren’, zegt hij. De therapie was een soort ceremonie voor hem, na de zware jaren en ontslagen bij PSG en Chelsea en de scheiding van zijn vrouw.

Als het gesprek over opgewonden trainers gaat, begint Tuchel schaapachtig te lachen. ‘Echt? Ik weet niet waar je het over hebt?’. Hij is ‘vol energie en kalm’, maar ontspannen zal het niet worden voor de spelers van Bayern.

‘Ik probeer heel strikt en gedisciplineerd te zijn met de spelers’, legt hij zijn filosofie uit. ‘Wees op tijd, wees vriendelijk, wees respectvol.’ De spelers moeten hun dag ‘aanbidden’, er alles uit halen. En Tuchel let op alles. ‘Hoe gaan ze om met de mensen in de keuken, brengt iemand zijn bord weg als hij klaar is?’

Met de winst op Dortmund hebben ze hem alvast een groot plezier gedaan. ‘Een verlies is altijd een harde klap.’ Daar worstelt hij mee, dan is de verleiding groot om chocola te gaan eten. Ook omdat hij wel weet hoe het in het topvoetbal werkt, zelfs in München.

‘Er wordt vaak gezegd: het gaat niet alleen om het resultaat, maar ook om het proces. Mijn ervaring bij Chelsea, Parijs, Dortmund en Mainz is dat het gaat om het resultaat. Een nederlaag is overkomelijk, maar het kan niet te lang duren want dan vertrouwt niemand het proces meer.’