Thomas Krol pakt allerminst vanzelfsprekende zege op 1.500 meter

Van links naar rechts: Denis Yuskov, Thomas Krol, Patrick Roest. Beeld BSR Agency

Lange tijd vroeg Krol zich af of er wel een winnaar in hem schuilde. Neem de 1.500 meter op de vorige EK afstanden, twee jaar terug verreden in het Russische Kolomna. Toen liet hij zijn Russische tegenstrever Denis Yuskov nog bij een wissel voorgaan, waarna Yuskov Europees kampioen werd en Krol genoegen moest nemen met zilver. Stond hij dan, stilletjes te balen op het ereschavot, luisterend naar het Russische volkslied. ‘Ik dacht: hij wordt vast gediskwalificeerd. Maar toen dat niet gebeurde, trok ik mijn mond niet open. Ik durfde er niet over te beginnen.’

Het stond symbool voor hoe hij toen was: een aardige, lieve jongen. Het waren, besefte hij, geen karaktereigenschappen die hem verder gingen helpen in de topsport, dus het roer moest om. Hij ruilde de ploeg van Gerard van Velde in voor die van Jac Orie. De Haagse coach maakte naar eigen zeggen ‘wat meer een klootzak van me’. En, misschien nog wel belangrijker, die vertelde hem dat hij wél een winnaar was. Hij moest er alleen zelf nog in gaan geloven.

Vreemde eend

Bij Jumbo-Visma geldt Krol als een ietwat vreemde eend in de bijt, met alfamannetjes als Kjeld Nuis en Sven Kramer om hem heen. In het begin werd hij volop uitgetest door de gevestigde orde, met name tijdens de fietstrainingen. Nuis en Kramer gaven dan vol gas, maar deden intussen alsof ze een koffierondje om de kerk fietsten. Pas na een paar keer kreeg Krol door dat er een toneelstuk werd opgevoerd om hem uit te testen. Langzaam maar zeker durfde hij ‘een grote bek’ terug te geven. Zei hij met een knipoog tegen Kramer dat hij maar beter kon stoppen met die zwakke rug van hem. Hij ontbolsterde.

Krols gewonnen zelfvertrouwen kwam deze week nog het beste tot uiting toen hij in niet mis te verstane bewoordingen de strijd aanging met de ISU. Die had slechts een half uur rusttijd ingepland tussen de 1.500 meter en teamsprint waaraan hij ook deel zou nemen. ‘Schandalig’, vond Krol. Een belediging voor de atleten. Waarop de KNSB het hele team besloot terug te trekken. ‘Vroeger had ik me verscholen achter de KNSB. Nu zeg ik gewoon waar het op staat’, zei Krol vrijdagavond. Niet dat hij nu opeens een klootzak is geworden, maar hij zal zich niet snel meer de kaas van het brood laten eten.

De definitieve omslag kwam, zo vertelde hij meermalen, na een gewonnen 1.500 meter in een wereldbekerwedstrijd in december 2018. Twee maanden later werd hij wereldkampioen, in Inzell. Hij was in één klap niet meer die bedeesde jongen uit Deventer, maar een serieuze concurrent voor zijn ploeggenoot en olympisch kampioen Kjeld Nuis geworden.

Griep

Nuis was er vrijdag niet bij op de EK afstanden, nadat hij de kwalificatie voor het toernooi vanwege de naweeën van een griep had laten schieten. De concurrentie voor Krol kwam nu vooral uit Rusland (Yuskov) en uit eigen gelederen (ploeggenoot Patrick Roest). De afwezigheid van Nuis maakte Krol, die won in een tijd van 1.43,67 (zijn beste tijd ooit gereden in Thialf, de vierde ooit), niet uit. ‘Ook als hij wel aan de start was verschenen, had ik gewonnen. Laat Kjeld er eerst maar voor zorgen dat hij over deze tijd heen komt.’

Krol liet Yuskov, die als tweede eindigde, met ruim een seconde achter zich. Dit keer klonk het Wilhelmus op de EK afstanden. En dan ook nog eens in een goed gevuld en sfeervol Thialf. ‘Mijn huis’, zei Krol naderhand. Tijdens het volkslied keek hij even opzij en kon hij een glimlachje niet onderdrukken. Dit keer waren de rollen omgedraaid met Yuskov, constateerde hij tevreden. De oude Thomas is dood, leve de nieuwe Thomas.