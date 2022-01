Thomas Krol Europees kampioen op de 1.000 meter, zilver voor Nuis

Krol in actie op de 1.000 meter. Beeld REUTERS

Op de laatste kruising kon Thomas Krol heerlijk wegkruipen achter Ignat Golovatsiuk. In het zog van de Belarussische sprinter sprokkelde hij een paar honderdsten van seconden bij elkaar. Hij had het nodig om tot de winnende 1.07,77 te komen. Het gat waarmee hij Kjeld Nuis op de 1.000 meter van de EK afstanden versloeg was slechts 0,09 seconden.

Nuis, die op het OKT als vierde was geëindigd, mocht de 1.000 meter op de EK in Thialf rijden omdat Hein Otterspeer met een lichte liesblessure had afgezegd. In zijn rit trof hij Kai Verbij, die ook zeker is van de olympische 1.000 meter. Ditmaal was Nuis met 1.07,86 sneller dan hij. Verbij eindigde op 0,08 seconde van Nuis met 1.07,94, de derde tijd van de dag.

Ander gevoel

15 honderdsten in totaal, zo klein zijn vrijdagavond de marges tussen de mannen die de olympische kilometer wel mogen betwisten en Nuis die op die afstand het startbewijs voor Beijing misliep.

Tegen die achtergrond was Nuis met een ander gevoel de EK in gegaan dan Krol. ‘Ik wilde toch weer even laten zien: ik had erbij gewild’, vertelde hij. Het was vooral een gedachte die vooraf door zijn hoofd schoot en na afloop weer even. ‘Het doet nog altijd een beetje pijn.’

Desondanks had hij een gevoel van verbetenheid weten te vermijden en onderweg geen last ervaren van wat-alsscenario’s. ‘Toen kon ik het wel los laten.’ Hij zat lekker in zijn slag en kon zijn tempo beter vasthouden dan tijdens het OKT. Dat vervulde hem met blijdschap, al was er ook teleurstelling om het mislopen van Europees goud. ‘Het is jammer, want deze titel heb ik nog niet.’

Aanpoten

Ook Krol had de titel nog niet. Sterker nog, hij won nog niet eerder een internationale titel op de 1.000 meter. Dat lukte hem alleen op de 1.500 meter, waarop hij een keer Europees (2020) en tweemaal wereldkampioen (2019 en 2021) werd.

De scherpte was er na het OKT bij Krol wel wat af, merkte hij. De strijd om de olympische startbewijzen waren zwaar geweest. ‘Vorige week was verschrikkelijk’, zei hij. ‘Akelig.’ Hij moest er even van bijkomen en dus was het aanpoten om Nuis te kunnen kloppen. ‘Je kunt je niks permitteren.’

Met Krol, Nuis en Verbij was het oranje boven, maar eigenlijk was de hele top-4 Nederlands, want Cornelius Kersten snelde naar de vierde plaats. De Haarlemmer, zoon van een Nederlandse vader en Britse moeder, komt uit voor Groot-Brittannië en rijdt bij de ploeg van Jutta Leerdam en Koen Verweij. Hij kwam tot 1.08,48.