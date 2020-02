Thomas Kennes vol bewondering voor showman Shoma Uno: ‘Onze werelden zijn compleet anders’

Thomas Kennes lijkt als kunstrijder soms een andere sport te bedrijven dan Shoma Uno. Hij is als enige Nederlander ook meteen kampioen, de Japanner is als nummer 2 van de Spelen een wereldster.

‘Onze werelden zijn compleet anders’, zegt Thomas Kennes. De 23-jarige kunstrijder heeft het over Shoma Uno, zijn collega uit Japan. Uno is een wereldtopper, Kennes het beste wat Nederland in het kunstrijden bij de mannen te bieden heeft: Europese subtop. Afgelopen weekend in Den Haag, bij de Challenge Cup, overlapten beide werelden eventjes.

Voor Uno en diens landgenote Rika Kihira kwam het publiek naar Den Haag, dat gold zeker voor de omvangrijke groep Japanse fans op de nagenoeg uitverkochte tribune. De pas 22-jarige Uno is een ster in zijn vaderland. Uno werd bij de Winterspelen van Pyeongchang tweede, een plek die hij tot twee keer toe (2017 en 2018) ook op het WK haalde.

Uno is de man die als eerste een viervoudige flip, een sprongelement, succesvol wist uit te voeren bij een internationale wedstrijd. In Den Haag liet hij dat element, inmiddels een vaste waarde in zijn kür, ook zien, net als andere sprongen waarbij hij viermaal om de as draaide. Hij is een showman van buitengewone klasse, die afgelopen december Japans kampioen werd ten koste van tweevoudig olympisch kampioen en kunstrijgrootheid Yuzuru Hanyu.

Thomas Kennes . Beeld Jiri Büller / de Volkskrant

Kennes ziet zaterdagmiddag vol bewondering vanaf de tribune hoe de Japanner over het ijs wervelt op weg naar de winnende score van 290.41. ‘Als liefhebber is het prachtig om te zien’, zegt Kennes. Zijn eigen wedstrijd zit er dan al op. Na een spijtige val in zijn vrije kür bij een drievoudige Lutz, ‘dat is al heel het seizoen niet mijn stabielste sprong’, eindigde hij als 18e in het eindklassement met 151.96 punten.

Ondanks zijn plek in de staart van het veld, boekte Kennes toch een zege, want de wedstrijd gold ook als Nederlands kampioenschap. Van tevoren wist Kennes al dat hij die titel voor de zesde keer grijpen zou, want hij was de enige Nederlander die had voldaan aan de kwalificatiescore.

Het tekent het niveau van het Nederlandse kunstrijden. Kennes is opgegroeid in een land waar het kunstrijden in de schaduw staat van het langebaanschaatsen, een land waar jongens die aan kunstrijden doen het soms van leeftijdsgenoten zwaar te verduren krijgen en waar de trainingsmogelijkheden, in internationaal perspectief, beperkt zijn.

Er zit een opgaande lijn in, benadrukt Kennes. Er is steeds meer aandacht voor zijn sport, vanuit de schaatsbond KNSB en de media. Maar het is niet voor niets dat de grootste Nederlandse talenten hun heil in het buitenland zoeken. Niki Wories, die zondag haar zesde nationale titel op rij pakte, emigreerde als 18-jarige naar Canada. Paarrijder Michel Tsiba verkaste op diezelfde leeftijd naar Berlijn. Ook Kennes zelf ging vorig jaar de grens over om te trainen, naar Turnhout. Inmiddels is daar de ijsbaan gesloten en traint hij weer op Nederlands ijs, zij het nog altijd met Belgische coaches.

Shoma Uno. Beeld Jiri Büller / de Volkskrant

Uno komt uit het land waar kunstrijden de populairste schaatsdiscipline is, ver voor de hardrijderij die bij ons zoveel liefhebbers kent. ‘Ik kan er niet rustig over straat’, vertelt hij. Zijn populariteit is zijn sportieve prestaties lang voorbij. ‘Ik ben een idool geworden.’ Mede daarom trok hij naar het buitenland. Nadat hij het deze winter aanvankelijk had geprobeerd zonder coach, sloot hij zich in december aan bij de Zwitser Stéphane Lambiel, zelf tweevoudig wereldkampioen en winnaar van olympisch zilver in 2006.

De opleiding van Uno was heel anders dan die van Kennes. Sinds de kleine Japanner als 5-jarige door zijn vader naar de ijsbaan van Nagoya werd meegenomen, kon hij zijn talent optimaal ontplooien. Datzelfde geldt ook voor de talenten in dat andere grote kunstrijland, Rusland. Wie daar aanleg voor de sport laat zien, stapt in een geoliede opleidingsmachine.

‘Als ik in Rusland was geboren, dan was ik nu misschien beter geweest. Als ik een Aziaat was, dan was ik wellicht kleiner geweest en was het me makkelijker afgegaan’, zegt Kennes, die met 1 meter 83 en zijn brede schouders aan de grote kant is voor een kunstrijder. ‘Maar uiteindelijk kun je dat niet voorspellen. Het is allemaal ‘wat als’. Daar moet je niet mee bezig zijn.’

Thomas Kennes. Beeld Jiri Büller / de Volkskrant

Er zitten ook voordelen aan het feit dat hij Nederlander is. ‘Ik ben nu een van de weinige die deze sport doet. Ik heb dus minder concurrentie. Ik zou nu in Rusland of Japan niet aan de bak komen.’

Het gaat niet om nationaliteit, maar om de prestaties op het ijs. En staat Kennes ver in de schaduw bij Uno. ‘Uiteindelijk presteert hij honderd keer beter dan ik.’ Het verschil zit hem in de sprongen, in zijn technische begaafdheid, die vooral blijkt uit zijn manier van bewegen op de ijzers. ‘Katachtig’, noemt zijn coach Lambiel het.

‘Als ik mijn kür doe, zie je me werken’, zegt Kennes. ‘Maar hij heeft een echte flow. Er zit geen enkele hapering in. Nergens een armpje dat niet helemaal juist is. Het is tot in de details uitgewerkt.’ Zelf was Uno verrast over zijn eigen optreden. ‘Het was veel beter dan ik had verwacht.’

De werelden van Kennes en Uno scheidden na zaterdagmiddag weer. De Japanner bereidde zich in Den Haag voor op de mondiale kampioenschappen die over vier weken in Canada betwist worden. Kennes’ seizoen zit erop. Hij gaat plannen maken voor de volgende winter. ‘Er is heel veel werk aan de winkel.’