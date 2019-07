Thomas De Gendt weet als geen ander dat de aanhouder wint

Thomas De Gendt komt over de finish in Saint-Étienne en wint de achtste etappe van de Tour de France 2019. Beeld BELGA

In de straten van Saint-Étienne fietste De Gendt zaterdag als winnaar van de achtste rit, 200 kilometer vanuit Mâcon door het heuvelland van het Centraal Massief, alleen over de finish. Hij bleef het Franse aanstormende duo Julian Alaphilippe en Thibaut Pinot krap zes seconden voor. Eerstgenoemde pakte de gele trui weer terug.

Het was De Gendts tweede Tourzege, na zijn overwinning in 2016 op de Mont Ventoux, in een gedenkwaardige rit, toen achter hem meervoudig Tourwinnaar Chris Froome ten val kwam en in paniek zonder fiets omhoog strompelde. Er waren ook overwinningen in de andere grote ronden: in 2012 in de Giro d’Italia, op de Stelvio, en in 2017 in de Vuelta. Van de vier noemde hij de zege van zaterdag de mooiste.

Het is zijn handelsmerk, de vroege aanval, in zijn eentje of met een handvol anderen, het maakt hem eigenlijk niet uit. Hij gaat er van tussen en ziet wel waar hij uitkomt. Van tevoren kruist hij in het routeboek de ritten aan, waarin hij denkt kans te maken, meestal als hij vermoedt dat de klassementsrenners zich in de slotfase gedeisd houden en het te zwaar is voor de sprinters.

Hij probeerde het al eerder, de afgelopen week, maar de sprintersploegen lieten hem niet begaan en in de zware etappe naar La Planche des Belles Filles kwam hij op de een-na-laatste helling vrijwel tot stilstand. Hij laat zich door dat soort ervaringen allesbehalve ontmoedigen, hij ziet alleen maar nieuwe uitdagingen. Hij weet dat de aanhouder wint.

Deze rit paste hem als een handschoen. Hij had in de aanloop naar de Tour veel getraind in de buurt van Calpe in Spanje, op hellingen van twintig tot dertig minuten, dezelfde hindernissen die hem op deze dag te wachten stonden. ‘Dat was perfect voor mij. Het is op zulke parcoursen ook lastig om een jacht te organiseren.’ Hij voelt al de hele Tour dat de vorm goed is. Hij schreef dat toe aan zijn deelname aan de Giro, afgelopen mei. ‘De benen voelen beter dan vorig jaar, toen ik de Giro juist had overgeslagen.’

Hij ging er op minder dan een kilometer na het vertrek vandoor en kreeg Alessandro De Marchi, Ben King en Niki Terpstra mee. Hun voorsprong liep niet verder uit dan vijf minuten. King en Terpstra moesten uiteindelijk de rol lossen en op de laatste helling van formaat liet De Gendt ook De Marchi achter. ‘Dat was jammer, ik had graag nog met hem willen sprinten.’

Verwikkelingen achter hem leidden tot enkele verschuivingen in het algemeen klassement. Pinot reageerde meteen op de aanval van Alaphilippe en in Franse eendracht bouwden ze hun voorsprong uit. Ze pakten 20 seconden op de groep met favorieten. Voor de lieveling van het eigen publiek was het genoeg om de leiding over te nemen van de Italiaan Guilio Ciccone, die hem op La Planche des Belles Filles het geel nog had afgepakt. Pinot maakte een sprong in de rangschikking van de zevende naar de derde plaats en won dankzij bonificatieseconden een halve minuut op de concurrentie. Titelverdediger Geraint Thomas moest met zijn ploeg Ineos nog alle zeilen bijzetten om de schade te beperken, nadat hij in de afdaling naar de voet van de slotbeklimming ten val was gekomen. Dankzij de steun van onder anderen Dylan van Baarle en Wout Poels maakte hij op tijd de aansluiting.

De inspanning van Alaphilippe betekende dat hij op 14 juli, de nationale feestdag, in de voor de Fransen belangrijkste trui in de wielrennerij zal rijden. ‘Beter kan niet’, verklaarde de chouchou van de natie.

