Thom de Boer: fulltime financieel analist, parttime topzwemmer

Thom de Boer tijdens NK zwemmen (lange baan) Amersfoort. Van de spieren strekken tot klaar voor de start en dan weg op de 4x100 estafette vrije slag. Beeld Jiri Büller / de Volkskrant

Als Thom de Boer een heel brood voor zich op tafel legt en dat vervolgens op een paar sneetjes na tijdens de lunch naar binnen werkt, dán zien zijn collega’s de topsporter in hem. Maar verder? Hij werkt fulltime, zijn gespierde armen en borst zijn verborgen onder een overhemd en tijdens een NK, zoals afgelopen weekeinde, verschijnt de zwemmer die in Tokio de olympische finale van de 50 meter vrije slag haalde, tussen de races door gewoon online voor z'n werk.

De Boer (31) is financieel analist bij een vastgoedinvesteringsmaatschappij. En hij is topsporter. Een ongewone combinatie, maar De Boer zou het niet anders willen. Hij behoort niet tot de bondselectie, zwemt niet op de topsporturen, gebruikt een ander krachthonk in zijn woonplaats Amsterdam en was in Tokio genoodzaakt tot telefonisch contact met zijn clubcoach Job van Duijnhoven voor overleg over zijn trainingen; er waren alleen bondscoaches mee naar de Olympische Spelen.

Nationaal record

Hij is de houder van het nationaal record op de 50 meter vrije slag, met 21.58. Dat is ruim sneller dan de 22.34 waarin hij zaterdag naar het brons zwom in de titelstrijd. De NK in Amersfoort is voor De Boer een soort halte op zijn route om in vorm te komen. ‘Hier ben ik niet op mijn best.’

Eind juli zijn de wereldkampioenschappen in Japan, daar moet hij goed zijn. ‘Hier wil ik vooral veel racen.’ De bijvangst dit weekeinde: twee keer brons, op de 50 meter vlinderslag en de vrije slag. Zondagavond kwam daar met het eerste estafetteteam van zijn club De Dolfijn op de 4x 100 meter vrije slag nog gouden medaille bij.

Zijn vader vroeg al eens: ‘Waarom stop je niet gewoon met zwemmen?’ Van huis uit kreeg De Boer mee dat een professionele carrière belangrijk is. Er zijn maar een paar zwemmers ter wereld die flink verdienen aan hun sportcarrière. In Nederland kunnen de besten wat verdienen, maar zonder opleiding en diploma is het na afloop al snel de vraag: wat nu?

De Boer antwoordde zijn vader: ‘Ja, pap, ik behoor tot de wereldtop. Ik zit vlakbij het winnen van een olympische medaille. Dan is het toch zonde om bijvoorbeeld vlak voor de Spelen te stoppen?’ Daar gaf zijn vader hem weer gelijk in.

Twee passies

De Boer heeft ook een opleiding op zak. Hij studeerde aan de Universiteit van Amsterdam economie en bedrijfskunde en haalde een master monetair beleid en bankwezen. Pas sinds een paar jaar behoort hij in het zwemmen tot de wereldtop.

Tot eind 2019 zwom hij voltijd. Hij trainde een tijdje in de nationale selectie van zwembond KNZB, maar tijdens een internship bij de Nederlandsche Bank moest hij door tijdgebrek wat minder zwemmen en iets meer krachttraining doen. Tot zijn verrassing ging zijn sprint daarop vooruit. Sindsdien specialiseert hij zich in de 50 meter. De afgelopen drie jaar werkt hij veertig uur per week naast zijn sportcarrière.

In deze werkwijze gelooft hij: twee passies verenigen. In gericht trainen bij een amateurclub. Er zijn meerdere wegen naar succes, laat hij graag zien. In een doorsnee werkweek is hij dagelijks van 9 uur ’s ochtends tot half zes in de middag aan het werk. Vaak op kantoor, soms vanuit huis.

Direct daarna meldt hij zich in het Sloterparkbad in zijn woonplaats voor een zwemtraining, gevolgd door een krachttraining. Soms is hij pas om half tien ’s avonds weer thuis. Alles gaat op de fiets. Van kantoor naar huis kost twintig minuten. Met lichte spot: ‘Het bad zit op de route, dus er wordt geen meter omgefietst. Super efficiënt, eigenlijk.’

Ook zonder Spelen content

Natuurlijk, dergelijke dagen zijn vermoeiend en lang. En als hij straks aan de WK meedoet, of volgend jaar aan de Spelen in Parijs, schakelt hij zijn computer niet in om ook nog te werken. Die toernooien zijn te belangrijk. Maar nu bij de NK is het handiger geen extra vakantiedagen op te maken, die kan hij later weer goed gebruiken. Dus zat hij vrijdag na de series in de ochtend achter zijn computer, om zich later in de middag weer in Amersfoort te melden.

Als er een discipline is waar het makkelijker is om niet aan te sluiten bij de bond en er een andere fulltime carrière op na te houden, is het in het sprinten. De Boer heeft minder trainingsuren nodig om goed te zijn dan iemand die langere afstanden zwemt. ‘Usain Bolt gaat ook geen marathon lopen voor zijn 100 meter’, zegt hij, refererend aan de wereldrecordhouder in de atletiek.

En hij kan makkelijker berusten. In Tokio stond hij – 1.96 meter lang – in de olympische finale tussen zeven andere ‘grote, stoere’ mannen. Na een foutje bij de start tikte De Boer als laatste aan. ‘En zes stonden er na afloop te huilen. Alleen de winnaar en ik niet. Ik was wel ontevreden, maar wist: ik heb hier niet vier jaar van mijn leven voor gegeven. Als ik volgend jaar de Spelen niet zou halen, of de finale niet haal, denk ik ook zo: ik heb een gaaf leven.’