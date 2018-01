Theo Bos is nog niet van plan om te stoppen. 'Daar gaat het nog net iets te goed voor'

Theo Bos (34) ligt ruggelings op een dunne matras op het middenterrein van de wielerbaan in Alkmaar, de benen over elkaar gevouwen, de oortjes in - house uit de jaren negentig. Hij draagt een extra paar sokken en een wollen muts. Het is voor de zekerheid. Een lichte verkoudheid speelt op.



Geen misverstand, het voelt hier als een warm bad. Op het hout van het Sportpaleis Alkmaar legde Bos het fundament voor zijn gloriejaren: tussen 2004 en 2007 wereldtitels op de sprint, de tijdrit over één kilometer en de keirin, olympisch zilver in Athene in 2004, sportman van het jaar in 2006.