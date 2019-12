‘The Greek Freak’ is klaar voor de troon. Nu nog een kampioenschap

Basketbalvolgers, vooral Griekse, weten het zeker: Giannis Antetokounmpo wordt de komende jaren hét gezicht van de NBA. Ook tijdens een uitwedstrijd in New York galmt de naam van ‘The Greek Freak’ door de zaal. ‘Hij is met afstand de grootste bekendheid die we hebben.’

Een uur voor de wedstrijd in Madison Square Garden, de iconische sporttempel in het hart van New York, verschijnen de eerste Griekse vlaggen op de tribunes. Vroegkomers dragen shirts met ‘Hellas’ op de borst, om de zoveel seconden klinken kinderstemmen. ‘Giannis! Giannis!’ galmt het door de zaal.

De opgewonden kreten zijn gericht aan de 25-jarige Giannis Antetokounmpo, Griek met Nigeriaanse ouders. Ooit verkocht hij zonnebrillen en horloges op de straten van Athene, in Amerika groeide hij uit tot ’s werelds beste basketballer van het moment. Dit seizoen is zijn status in de NBA vrijwel onbetwist.

Voor de ogen van zijn fanatiekste bewonderaars prepareert de sterspeler van de Milwaukee Bucks zijn lichaam voor de uitwedstrijd tegen de New York Knicks. Antetokounmpo (2.10 meter) strekt armen en benen waar geen eind aan lijkt te komen. In zijn tienerjaren vergeleken coaches zijn anatomie met die van een sprinkhaan: een en al ledematen, verbonden aan een stukje romp. In de NBA leverde zijn unieke lichaamsbouw hem de bijnaam ‘The Greek Freak’ op, want Antetokounmpo (spreekt uit: Adè-do-KOEM-bo) rolde maar moeilijk van de Amerikaanse tongen.

Afgelopen seizoen werd hij uitgeroepen tot ‘Most Valuable Player’ van de NBA, de grootste eer voor een individuele speler. In tranen droeg Antetokounmpo de prijs op aan zijn in 2017 overleden vader. Als ‘MVP’ meldde hij zich definitief in de buitencategorie. De prestatie werd afgelopen zomer bekroond met de onthulling van zijn eerste eigen Nike-schoen, de ‘Zoom Freak 1’.

Bewijs van zijn sterrendom is te vinden in de talloze shirtjes waarop de dertien letters van zijn achternaam zijn genaaid – overal waar hij komt, zijn ze in de meerderheid, zo ook in New York.

Athene

Georgios Patetsos (21) hoopt op een bijzondere voorstelling in Madison Square Garden. De Griek is voor het eerst in New York. Giannis is bij voorbaat het hoogtepunt van zijn trip, de toeristische trekpleisters van de stad volgen op een respectabele afstand. Patetsos hoopt vanavond op 40 punten van zijn held. Een dunk vanaf de vrijeworplijn mag ook, zegt hij – met de sprongkracht en spanwijdte (2.21 meter) van Antetokounmpo is het niet ondenkbaar.

‘Giannis is een van ons’, zegt Patetsos, gehuld in het shirt van het nationale basketbalteam, de Griekse vlag in zijn handen. In Athene woont hij in de wijk Zografou, waar zijn idool in de tweede Griekse divisie speelde voor de club Filathlitikos. Een rustige buurt, zegt Patetsos. ‘Giannis’ familie woont er nog.’ Volgens de basketalfan is Antetokounmpo het beste dat zijn land ooit is overkomen. ‘Hij is met afstand de grootste bekendheid die we hebben. We houden allemaal van hem.’

Gewaardeerd voelde Antetokounmpo zich niet altijd in Athene. Lange tijd verbleef hij illegaal in zijn geboortestad, waar hij met zijn drie broers (van wie er twee in de NBA spelen) bijverdiende als straatverkoper. Pas op zijn 18de ontving hij een paspoort. Adetokunbo, de familienaam van zijn Nigeriaanse ouders, kreeg in het document een Griekse make-over.

Basketbal ontdekte Antetokounmpo pas op zijn dertiende. Voor hij een wedstrijd op het hoogste niveau van Griekenland speelde, werd de ruwe diamant in 2013 naar de NBA gehaald door de Milwaukee Bucks. Bij de club uit de staat Wisconsin zag men de potentie van de boomlange jongen, die nog wel wat extra body kon gebruiken. Antetokounmpo, een hardwerkende ‘gym rat’, zoals ze in Amerika zeggen, begreep de boodschap: sinds zijn debuutjaar kwam hij 23 kilo aan spiermassa aan.

Giannis Antetokounmpo tijdens een wedstrijd tegen de Los Angeles Lakers. Beeld Getty Images

Koning

Door velen wordt hij gezien als de opvolger van LeBron James als hét gezicht van de NBA. Alleen een kampioenschap ontbreekt nog. Dat de Griek klaar is om het stokje over te nemen, bleek toen de Bucks vorige week de Los Angeles Lakers van de 35-jarige ‘King’ James versloegen. Na een belangrijke driepunter maakte Antetokounmpo een gebaar waarbij hij een denkbeeldige kroon op zijn hoofd plaatste. ‘I wear this shit now!’ ontcijferden liplezers de kreet die hij erbij losliet.

Zien is geloven, wanneer het gaat om Giannis Antetokounmpo. Onder zijn voeten lijkt de parketvloer te krimpen: in enkele stappen is hij aan de overkant van het basketbalveld. Kijk naar zijn dunks, vaak uit onmogelijke posities, de armen die over verlengstukken lijken te beschikken, zijn snoeiharde passes en de ‘spin move’ waarmee hij verdedigers in een wervelwind achterlaat. Spelers van zijn lengte horen het niet te kunnen, maar Antetokounmpo kan het als de beste.

Statistisch gezien is hij bezig aan een historisch seizoen. Tekenend is zijn Player Efficiency Rating (PER), een allesomvattende statistiek waarin de cijfers van een speler worden samengenomen en waaruit duidelijk wordt hoe die per minuut presteert. De hoogste PER die ooit werd gemeten, was 31,8 van Wilt Chamberlain in het seizoen 1962-1963. Antetokounmpo staat momenteel op 34,5.

Achilleshiel

Zwakke punten kent hij vrijwel niet. De driepunter was zijn achilleshiel, tot dit seizoen. Met een acceptabel schotpercentage van 34 procent kunnen verdedigers hem geen ruimte meer geven. Voor Antetokounmpo opent het de weg naar de basket. ‘Ik zal driepunters blijven schieten’, zegt hij nadat de Bucks eenvoudig hebben gewonnen van de Knicks. ‘Omdat het team dat van me vraagt.’

Vorig seizoen werd zijn opmars gestuit door de Toronto Raptors, de latere kampioen, en de vraag blijft of zijn teamgenoten bij de Bucks hem in de play-offs voldoende hulp kunnen bieden. Aan Antetokounmpo zal het niet liggen. Hij is de zeldzame MVP die na zijn uitverkiezing alleen maar beter wordt. NBA-teams houden zijn ontwikkeling bibberend in de gaten.