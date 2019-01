Tevreden Giri keurig tweede achter Carlsen

Anish Giri (links) tegen Magnus Carlsen tijdens de laatste ronde van de 81e editie van het Tata Steel Chess Tournament. Beeld ANP

Meer dan de tweede prijs heeft er niet ingezeten. In de voorlaatste ronde hield Giri zaterdag ternauwernood het uitzicht op de eindzege intact. Terwijl Carlsen de Pool Duda versloeg, legde de Azerbeidzjaan Radjabov Giri zo gevoelig op de pijnbank dat hij al zat na te denken over wat hij na zijn nederlaag tegen de pers zou zeggen. De sombere gedachten werden onderbroken door een remiseaanbod van Radjabov, die ten onrechte meende dat hij zijn voordeel had prijsgegeven.

Aangezien een eventuele tiebreak door die resultaten was uitgesloten, moest Giri in de slotronde Carlsen verslaan om het toernooi te winnen. Hij kwam niet in de buurt. Kort na de opening moest hij met een kwaliteitsoffer aan de noodrem trekken om erger te voorkomen. Even later kon hij afwikkelen naar een eindspel, waarin hij zich afdoende kon verdedigen.

Carlsen veroverde zijn zevende hoofdprijs in Wijk aan Zee in de karakteristieke sobere stijl die zijn handelsmerk is geworden. Op de vraag welke partij van de afgelopen weken hem het meest dierbaar was, noemde hij zijn secure verdediging in een inferieur eindspel tegen de Rus Fedosejev. Gari Kasparov zou zo’n antwoord niet over zijn lippen hebben gekregen.

Soms wordt geklaagd dat Carlsen het geluk opvallend vaak aan zijn zijde heeft. Zo lukte het hem in dit toernooi een extra half punt te scoren door Vishy Anand zo uit te putten dat de oud-wereldkampioen in een remisestand alsnog bezweek.

De klagers vergeten dat Carlsen een door weinig anderen begrepen kunst beheerst. Keer op keer lukt het hem in nauwelijks betere stellingen kleine problemen aan zijn tegenstanders voor te leggen. Lang vinden zij de goede antwoorden tot de vermoeidheid toeslaat en een fatale fout hen ontglipt.