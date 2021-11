Testen op corona wordt belangrijkste discipline tijdens Winterspelen van Beijing

Dania (links) en Daria (rechts) Obratov bij olympische rodelbaan in Yanqing op zo'n 80 kilometer van Beijing. Beeld .

Als de zussen Obratov zich voorbereiden op een wedstrijd, focussen ze normaal op niets anders dan hun sport, het rodelen. Ze denken aan de bochten van de ijsbaan, aan de hellingen en vlaktes. Maar tijdens een recente training en testwedstrijd in China ter voorbereiding op de Winterspelen, gingen er compleet andere dingen door hun hoofd: de strikte covidregels en bijbehorende hindernissen. Niet bepaald ideaal om te presteren.

‘We wisten dat het moeilijk zou worden en anders dan normaal, maar we hadden niet gedacht dat het zo extreem zou zijn’, zegt Dania Obratov (24), de jongste van de twee zussen. De Obratovs zijn in Kroatië geboren, maar komen sinds 2018 voor Nederland uit. Ze plaatsten zich voor de Olympische Winterspelen in China, maar zullen die missen doordat ze nog geen Nederlandse nationaliteit hebben. De Bob en Slee Bond Nederland vaardigde hen toch af voor de tweeweekse training in China, omdat die afgelopen weekeinde eindigde met een Wereldbekerwedstrijd.

‘Het is een heel andere ervaring dan vier jaar geleden’, zegt Daria Obratov (31), de oudste van de twee. Zij nam in 2018 voor Kroatië deel aan de Winterspelen in Zuid-Korea. ‘Hier in China zijn mensen vooral gefocust op covid-19 en wie een verdacht geval of contactpersoon is. Ze zijn niet gefocust op het welzijn van de sporters en dat we beschermd en veilig kunnen sporten.’

De Obratovs zijn niet van voor kleintje vervaard. In hun sport scheuren ze met snelheden tot 140 kilometer per uur over een spekgladde baan, sturend met hun lichaamsgewicht, en maken ze regelmatig botsingen mee. Ze reizen de wereld rond voor hun trainingen en wedstrijden, en zijn als topsporters in covidtijden gewend aan maatregelen en vaccinatie- en testvereisten. Maar de strengheid in China hadden ze nooit eerder meegemaakt.

Vrijwilligers mogen niets

‘Het grootste probleem is dat de Chinese vrijwilligers en het personeel instructies hebben gekregen om niet in de buurt van atleten te komen’, zegt Dania, tijdens een interview via videoverbinding, op dag 15 van hun training. ‘Zelfs als we crashen en hulp nodig hebben om van de baan te komen, mogen ze niet in onze nabijheid komen, mogen ze ons niet aanraken. Ze mogen zelfs de slee niet aanraken.’

Met nog tweeëneenhalve maand te gaan voor de Winterspelen van Beijing worden in China volop Olympische testevenementen gehouden: zo’n 2.600 buitenlandse atleten kwamen de sneeuw- en ijspistes al verkennen, in tien internationale wedstrijden en drie trainingsweken. De Obratovs wilden de rodelbaan testen, de ‘Vliegende Sneeuwdraak’ in Yanqing, 80 kilometer ten noorden van Beijing. Tegelijk proefden ze van de covidmaatregelen die tijdens de Chinese Spelen zullen gelden.

Een luchtfoto van de baan waarop tijdens de Spelen in februari de bobbers, rodelaars en skeletonners in actie komen.

Als voorstander van een zerocovidstrategie besliste de Chinese overheid de Spelen in een bubbel te houden, waarbinnen iedereen een zogeheten ffp2-masker moet dragen, afstand moet houden en elke dag moet testen. Wie positief test, komt in een ziekenhuis of quarantainecentrum terecht, tot hij twee dagen negatief test. Wie contactpersoon is, moet veertien dagen in isolement, maar kan – met extra voorzorgsmaatregelen – deelnemen aan trainingen en wedstrijden.

Dat laatste is niet evident, ondervonden de Obratovs. Zij vlogen met een charter vol negatief geteste rodelaars naar China, van wie er na aankomst één positief bleek. Hun hele team – ze trainen samen met dertig Russen – werd als contactpersoon aangeduid en geïsoleerd in hun hotelkamer. In totaal testten drie rodelaars op enig moment positief, en zaten meer dan veertig van de 170 rodelaars minstens twee weken in isolatie.

Trainen op de hotelkamer

‘De andere atleten hebben ook niet veel vrijheid, maar zij mogen rondlopen in het hotel en naar de eetzaal’, zegt Dania. De zussen zijn hecht en vullen elkaars woorden aan. Daria: ‘Wij zitten de hele dag in onze hotelkamer, tot we ’s avonds laat naar de baan gaan om te trainen, afgescheiden van de andere atleten.’ Dania: ‘Onze coach heeft een speciaal programma bedacht om in onze hotelkamer te trainen. Het voelt raar, maar dat is hoe we het oplossen.’

Daria Obratov maakt zich op voor een run.

Volgens de Obratovs leidt de isolatie van contactpersonen tot een tweedeling in wedstrijdcondities. Andere atleten kunnen onbeperkt opscheppen in de eetzaal en snacks kopen in de hotelshop, maar contactpersonen hebben alleen het eten dat voor hun deur wordt gezet. ‘We hebben een beperkte toegang tot koolhydraten en het is heel moeilijk om op gewicht te blijven’, zegt Daria. ‘Velen van ons team zijn 2 tot 3 kilo per week kwijtgeraakt. De Duitse hoofdcoach heeft de Chinese organisatie zelfs aangeschreven om meer koolhydraten te vragen.’

Doordat contactpersonen alleen ’s avonds konden trainen, zagen ze de rodelbaan ook nooit bij daglicht. En waren ze telkens om 1 uur ’s nachts terug op hun kamer, terwijl ze voor de kwalificatiewedstrijd voor de wereldbeker om halfzes ’s ochtends uit de veren moesten. ‘Die wedstrijd is heel belangrijk, maar wij zullen nauwelijks geslapen hebben’, zegt Daria, twee dagen voor de race, die afgelopen vrijdag plaatsvond. Daria eindigde er 37ste, Dania 43ste, onvoldoende om zich te plaatsen. De zussen zeiden ‘teleurgesteld’ te zijn over hun prestaties.

Eerdere Nederlandse deelnemers aan Chinese testweken, zoals de bobslee- en skeletonploeg, hadden zware, maar minder extreme ervaringen. De rodelaars kampten niet alleen met positieve tests, maar ook met veiligheidsincidenten. Op 11 november vloog het Slowaakse dubbelteam in een bocht uit de baan. Kort daarvoor raakte de Poolse rodelaar Mateusz Sochowicz zwaargewond door een fout van Chinese zijde: hij knalde op een poort die had moeten openstaan. Sochowicz zei in een interview dat het Chinese personeel ‘grote incompetentie’ had vertoond.

De incidenten maakten een diepe indruk op de Obratovs. ‘Het beïnvloedt je mentale staat’, zegt Daria. ‘Je weet dat je een sport beoefent waarin ongelukken kunnen gebeuren, maar dit soort dingen is niet normaal.’ Dania: ‘Het probleem is ook dat het Chinese personeel niet goed Engels spreekt en dat het moeilijk communiceren is. Dan vraag je een vrijwilliger om twee minuten te wachten voor hij de volgende rodelaar laat starten en hoor je bij de finish dat de volgende er al aan komt.’

Dania Obratov. Beeld .

De Obratovs benadrukken dat ze tussen alle problemen ook volop hebben genoten. Rodelen is hun leven, en ze zijn blij dit te hebben meegemaakt. Maar ze maken zich zorgen over de Winterspelen. ‘Als je ziet wat er allemaal gebeurd is in onze kleine rodelgemeenschap, vraag ik me af hoe het zal gaan als alle teams en delegaties samenkomen’, zegt Daria. ‘Met zulke strenge regels moet je niet veel doen om als contactpersoon te worden gezien. Ik ben bang dat veel mensen hun wedstrijd zullen missen.’