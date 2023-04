Tes Schouten wordt alleen maar sneller als ze af en toe het zwemmen vergeet

Tes Schouten op weg naar een nieuw Nederlands record op de 100 meter schoolslag. Beeld ANP

Het klinkt onlogisch voor iemand die momenteel record na record breekt, maar zwemster Tes Schouten (22) voelt zich niet op haar sterkst. In december beleefde de schoolslagspecialiste haar mondiale doorbraak, met zilver en brons op de WK kortebaan. Daarna was ze twee maanden ziek en zwom ze nauwelijks.

Het is de kritische topsporter in haar; Schouten vindt dat ze beter kan dan wat ze afgelopen weekeinde bij de WK-kwalificatiewedstrijden in Eindhoven liet zien. Toch scherpte ze haar nationale records aan tot nieuwe, ook mondiaal indrukwekkende tijden op de 100 en 200 meter schoolslag (1.05,71 en 2.22,21). Ze plaatste zich op beide afstanden voor de WK en de Zomerspelen van Parijs.

Met Marrit Steenbergen, die zich op drie afstanden plaatste voor Parijs (100 en 200 meter vrij, 100 meter wisselslag) en Schouten heeft Nederland na het afscheid van Ranomi Kromowidjojo en Femke Heemskerk van ruim een jaar geleden weer meerdere zwemtroeven in handen.

Virus

Eind december was Schouten vermoeid, werd ze ziek, kreeg koorts, nam een antibioticakuur die niet aansloeg en kreeg weer een nieuw virus. Al met al stond ze twee maanden langs de kant. Dat ze nu toch zo goed zwemt, verklaart ze met ‘onbevangenheid en plezier’. Ze teert op de trainingsarbeid uit de voorgaande jaren en heeft sinds een paar maanden een andere benadering van haar sport.

Haar beeld van het topsportleven was voor Schouten jarenlang: veel trainen, rusten, niks anders doen, geen vrienden hebben. En, in haar woorden: ‘Dus ook geen leven.’ Dat bracht Schouten in een spagaat. ‘Als ik het hele weekend op mijn bed moet liggen, word ik gewoon gestoord.’

Ze is anders dan Arno Kamminga, de andere succesvolle pupil van hoofdcoach Mark Faber, die ook in Amsterdam traint. Beiden zijn ze schoolslagspecialist. Ze delen hun focus in het bad, maar bewandelen een ander pad daarbuiten. Waar Kamminga – in Tokio goed voor twee keer olympisch zilver – gestructureerd en met oogkleppen op zwemt, zoekt Schouten afleiding. Zij houdt de twee werelden liever gescheiden: in het bad is ze volledig toegewijd, op en top topsporter. Daarbuiten vergeet ze het zwemmen liever, is ze de mens Tes.

Is ze drie weken vrij, dan wil ze Faber ook drie weken niet zien of horen. ‘Ik hoef het niet de hele tijd over zwemmen te hebben’, zegt ze. Ze verzekert dat ze haar sport wél heel leuk vindt. Maar vrij is vrij, of ze nou vakantie heeft of simpelweg een paar uurtjes rust tussen twee trainingen in. Zij moet loskomen van topsport.

Inzicht door WK-medailles

Dat is misschien wel het belangrijkste inzicht wat haar WK-medailles in december gebracht hebben: er zijn meer routes naar succes. Wat voor de ene topsporter werkt, doet dat niet automatisch voor de andere. ‘Dit klinkt misschien heel stom, maar ik had altijd een beetje moeite om daarin op mezelf te vertrouwen.’

Sinds vorig jaar durft ze haar topsportleven op een manier te benaderen die bij haar past, in plaats van geforceerd te leven naar het beeld dat ze altijd had. Ze woont in Amsterdam voor het zwemmen, maar gaat graag terug naar Bodegraven, waar ze opgroeide en haar hele familie nog woont. Haar vriendengroep is daar.

Bij haar vrienden en familie wordt ze niet gezien als zwemster. De dag van de week is voor haar de zaterdagmiddag, als ze haar vriendengroep treft bij de voetbalclub, als haar tweelingbroer Jeroen moet spelen. ‘Alles gaat om de derde helft.’ Daar vindt ze de afleiding die ze nodig heeft. ‘Dan loop ik de hele dag een beetje te lullen met iedereen, gewoon gezellig. Iedereen ziet me als Tes, dat kind dat hier al sinds vier jaar rondloopt.’

Dat die aanpak succes brengt, geeft haar zelfvertrouwen. Al sluit ze haar ogen tegelijkertijd niet voor andere werkwijzen. Van Kamminga leerde ze om elke wedstrijd serieus te benaderen en ook hard te zwemmen in minder belangrijke wedstrijden. ‘Ik dacht: ja, dat doet hij wel goed, dat wil ik ook wel.’

Deze zomer zijn de WK in Japan. Zij kijkt al verder, naar de Olympische Spelen van volgend jaar in Parijs. ‘Daar wil ik medailles winnen.’ Ook dat is de les van het zilver en brons van de WK kortebaan: ze behoort in haar discipline inmiddels tot de besten ter wereld. ‘Dat wil ik op de langebaan ook laten zien.’