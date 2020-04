Terwijl de wereld binnen zit, trainen voetballers in Zweden gewoon door

In Nederland dreigt een vroegtijdig einde van de competitie. In Zweden trainen Nederlandse voetballers gewoon door en in Duitsland hervatten veel clubs maandag de training. Oefenstof te over, zelfs als spelers 1,5 meter afstand houden.

Toen Anthony van den Hurk vorige week een foto van zijn officieuze debuut bij het Zweedse Helsingborgs IF op sociale media plaatste, had de 27-jarige spits verwacht overladen te worden met felicitaties. In plaats daarvan kreeg hij de ene na de andere verbaasde reactie. Hoe kon het dat hij nog mocht voetballen?

In heel Europa heeft het coronavirus het voetbal een halt toegeroepen. Competities zijn stilgelegd en het is niet toegestaan om in groepsverband te trainen. Zo niet in Zweden. De competitie, die eigenlijk dit weekend zou beginnen, mag dan zijn uitgesteld tot begin juni, getraind wordt er gewoon door de clubs. ‘Het voelt best gek dat wij elke dag op het veld staan, terwijl de rest van de wereld binnenzit’, zegt Van den Hurk.

De spits, die dit seizoen 17 keer scoorde voor MVV en in februari zijn handtekening zette onder een contract voor tweeënhalf jaar bij de zevenvoudig landskampioen uit Helsingborg, is niet de enige Nederlandse voetballer in Zweden. Volgens de goed ingevoerde website transfermarkt.nl zijn vijftien landgenoten actief in de Zweedse prof divisies. Onder wie ook Kevin van Kippersluis en Lesly de Sa, ploeggenoten bij AFC Eskilstuna.

Met hun club, uitkomend op het tweede niveau, trainen ze vijf dagen per week. Van Kippersluis, die in Nederland actief was voor Volendam en Cambuur: ‘Ik weet dat het raar klinkt als je naar de situatie in Nederland en de rest van Europa kijk, maar in Zweden krijg je nog niet veel van de coronacrisis mee. Het virus is hier nog niet echt uitgebroken. Al acht ik de kans reëel dat het ook hier erger zal worden.’

Niet alleen de voetbalclubs nemen milde maatregelen om verspreiding van het virus tegen te gaan. Ook op andere plekken in het land gaat het dagelijks leven grotendeels door. De regering heeft opgeroepen om zo veel mogelijk thuis te werken en ouderen niet te bezoeken, maar sportscholen, restaurants, kappers en scholen zijn gewoon open. ‘In de stad zie ik ouderen met z’n vijven of zessen naast elkaar op een bankje zitten’, zegt de 26-jarige Van Kippersluis.

Toch sluiten ook de voetbalclubs niet helemaal de ogen voor het virus. In het stadion van Helsingborgs, waar het eerste elftal zijn trainingen afwerkt, hangt bij elke deur desinfectie-gel en handen schudden is, net als bij Eskilstuna, verboden. Maar eenmaal op het veld gelden de maatregelen niet meer en wordt voor elke bal gestreden, merken de Nederlanders. ‘Als je er over nadenkt is het best vreemd, maar je kan moeilijk geen duels meer aangaan’, aldus Van den Hurk.

In Nederland gooide Marc Overmars, directeur voetbalzaken van Ajax, vorige week de knuppel in het hoenderhok door te stellen dat de eredivisie definitief stopgezet dient te worden. Een van de redenen die hij opvoerde: de Ajax-spelers zouden bang zijn om nog te voetballen. Volgens Overmars voelen de spelers zich niet prettig om eventueel de besmettingsbron te zijn.

Van angst is bij de Nederlanders in Zweden geen sprake. ‘Als ik in de stad loop, ben ik me ervan bewust dat ik afstand moet houden van andere mensen. Maar eenmaal op het veld denk ik niet aan het virus, dan ben je met het spelletje bezig’, zegt de 27-jarige De Sa. De rappe aanvaller maakte in 2011 zijn debuut voor Ajax maar brak nooit door in Amsterdam. Via onder meer Willem II en Oss streek hij in februari neer in Zweden.

Net als Van Kippersluis en Van den Hurk stapte hij op het vliegtuig naar Zweden in de week dat in Nederland de eerste coronapatiënt werd gemeld. Van den Hurk: ‘Toen ik nog in Nederland was, was het coronavirus toch vooral iets dat zich in China afspeelde.’ De Sa: ‘Ik volg de persconferenties van premier Rutte, maar kan nog niet zeggen dat ik de coronacrisis echt heb meegemaakt. Ik heb het gevoel dat ik er nog altijd vanaf een afstandje naar kijk.’

Hij ziet bij zijn ploeggenoten dezelfde reflex als bij veel Nederlanders een paar weken geleden. Zelfs premier Rutte kon toen nog lachen toen hij prompt de hand van RIVM-baas Jaap van Dissel schudde, net nadat hij had opgeroepen te stoppen met het schudden van handen. ‘In de kleedkamer wordt er nog luchtig gedaan over het coronavirus. Als iemand hoest, springt iedereen voor de grap aan de kant.’

Bij Helsingborgs, getraind door 117-voudig Zweeds international en voormalig Juventus-verdediger Olof Mellberg, heeft Van den Hurk een week vrijaf gekregen. Naar eigen zeggen niet perse vanwege het coronavirus, maar om het lichaam rust te gunnen in een voorbereiding die met twee maanden is verlengd. Bij Eskilstuna trainen De Sa en Van Kippersluis vrolijk door. Over twee weken staat de eerste oefenwedstrijd zonder publiek op het programma.

Of de strategie van de Zweedse overheid tegen het coronavirus goed of fout is, vindt het trio moeilijk te zeggen. Bevooroordeeld dat ze dagelijks mogen trainen, voelen ze zich wel. ‘Ik krijg appjes van oud-ploeggenoten uit Nederland dat ze een moord zouden doen om weer op het veld te mogen staan’, zegt Van Kippersluis. En De Sa: ‘Uiteindelijk ben ik als voetballer het gelukkigst als ik op het veld sta.’