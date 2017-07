Teruglezen Touretappe 12 - Aru: 'Hier durfde ik niet van te dromen'

De Kort: 'Niet de bedoeling'

Wielrenner Koen de Kort vond zichzelf terug in de kopgroep, terwijl dat eigenlijk helemaal niet de bedoeling was. 'We hadden het plan om als ploeg mee te zitten. Ik was de gelukkige. Of de ongelukkige, net hoe je het wil zien', zei De Kort aan de finish in Peyragudes bij de NOS. 'Het was eigenlijk de bedoeling om één van onze klimmers mee te hebben.'



De 34-jarige renner van Trek-Segafredo moest lossen uit de kopgroep van aanvankelijk twaalf man toen de Port de Balès van de buitencategorie opdoemde. 'We hadden gehoopt in deze etappe iets te kunnen betekenen. Als één van onze klimmers vooraan had gezeten, hadden we misschien voor de dagzege kunnen gaan. Helaas is het niet helemaal uitgepakt zoals we wilden. Maar goed, ik heb in ieder geval een dagje vooraan meegereden.'



De Kort probeerde nog zijn Spaanse kopman Alberto Contador te helpen, maar de tweevoudig Tourwinnaar kon opnieuw niet met de besten mee. 'Alberto is gisteren twee keer gevallen en eerder in de Tour ook al twee keer. Dat helpt niet echt.'