Teruglezen etappe 9 - Degenkolb wint hectische kasseienetappe

John Degenkolb heeft voor het eerst in zijn wielerloopbaan een etappe in de Tour de France gewonnen. De 29-jarige Duitser van Trek-Segafredo was in Roubaix in de sprint sneller dan de Belgen Greg Van Avermaet en Yves Lampaert. Het drietal was 16,5 kilometer voor de eindstreep weggereden uit het peloton. Van Avermaet vergrootte in het algemeen klassement zijn voorsprong.