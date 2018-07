Fernando Gaviria heeft zijn tweede etappezege in de Tour de France binnen. De Colombiaanse wielrenner van Quick-Step was dinsdag in de vierde rit naar La Baule de snelste in de massasprint. Gaviria had zaterdag ook al de openingsetappe gewonnen. Dylan Groenewegen werd vierde. Lees hieronder het liveblog van de vierde etappe terug.

Dylan Groenewegen in de Tour Foto ANP