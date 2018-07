De Franse sprinter Arnaud Démare heeft de achttiende etappe van de Tour de France gewonnen. Het was een relatief vlakke rit van Trie-sur-Baïse naar Pau. De renner van Groupama-FDJ hield in de massasprint zijn landgenoot Christophe Laporte en de Noor Alexander Kristoff achter zich. Voor Démare was het zijn eerste ritzege in deze Tour.

France's Arnaud Demare (L) celebrates as he crosses the finish line to win, ahead of France's Christophe Laporte (R) the 18th stage of the 105th edition of the Tour de France cycling race, on July 26, 2018 between Trie-sur-Baise and Pau, southwestern France. / AFP PHOTO / Philippe LOPEZ / ALTERNATIVE CROP Foto AFP