De Spanjaard Omar Fraile heeft de veertiende etappe van de Tour de France gewonnen. De renner van Astana achterhaalde in de slotklim, kort voor de finish in Mende, de ontsnapte Belg Jasper Stuyven. De klassementsrenners bleven dicht bij elkaar. Tom Dumoulin kwam samen met Geraint Thomas en Chris Froome over de streep.

Omar Fraile wint de etappe en wijst op zijn shirt Foto AFP