Zonder Dylan Groenewegen, Fernando Gaviria en Marcel Kittel was er vrijdag maar één man die de snelste was: Peter Sagan. Hij won zijn derde etappe van deze Tour, door in de sprint Alexander Kristoff en Arnaud Démare te verslaan. Lees hieronder het liveblog terug.

Peter Sagan drukt als eerste zijn wiel over de finish Foto REUTERS