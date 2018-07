Met nog ruim 70 kilometer te gaan vertrok Steven Kruijswijk in deze slopende Alpenetappe. Een onmogelijk avontuur. Maar het was geen bluf: zijn aanval strandde pas in de laatste kilometers. Op de Alpe d'Huez won uiteindelijk geletruidrager Geraint Thomas (Sky) net voor Tom Dumoulin.

Geraint Thomas, bovenop de Alpe d'Huez Foto Photo News