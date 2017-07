Teruglezen etappe 11 - Groenewegen tweede: 'Gewoon op waarde geklopt'

Kittel: spelletje tetris

Voor de vijfde keer in deze Tour de France ging Marcel Kittel woensdag in Pau als winnaar over de meet. 'Ongelooflijk, dit maakt mij sprakeloos', liet de Duitse topsprinter in een eerste reactie weten.



'Alles valt in deze Ronde van Frankrijk voor mij op zijn plaats. Fysiek en mentaal ben ik op mijn best. Het gaat werkelijk perfect in alle opzichten. En de Tour is voor mij nog niet voorbij. Voorlopig heb ik al mijn kansen benut. Het kan nu niet meer slechter voor mij. Ik ben supertrots.'



Kittel vergeleek zijn manier van sprinten in Pau lachend met het computerspelletje Tetris. 'Het was steeds een gaatje zoeken om er doorheen te komen. En dat lukte geweldig. Ik kon steeds van wiel naar wiel springen. Ik heb opnieuw niets laten liggen in de eindsprint. Ik ben ontzettend blij, ook voor mijn teamgenoten die weer ongekend werk voor mij hebben verricht.'