Teruglezen etappe 10 - Dolblije Kittel breekt record sprintcollega Zabel

Groenewegen: blijf proberen

Derde is een leuk resultaat, maar we willen meer Dylan Groenewegen

Een puffende Dylan Groenewegen gaf direct na de sprint een interview voor de camera's van de NOS. Zijn analyse van de sprint: 'Het was chaos. Dat was elke sprint tot nu toe. Volgens mij was er ook vandaag weer geen enkele ploeg die het perfect deed.'



Groenewegen kwam zelf rond de veertiende positie door de laatste bocht. 'Ik ben ongeveer direct gaan sprinten. Maar ik zat gewoon veel te ver, dat weet ik wel zeker.'



Of hij had kunnen winnen? 'Nou, Kittel is wel heel sterk. Maar we blijven het proberen. En derde is een leuk resultaat, maar we willen meer. We gaan voor dat hoogste treetje'



Over zijn hoge topsnelheid had Groenewegen niets klagen. 'Maar het gaat om degene die als eerste over de streep komt. We blijven het proberen in de komende sprintetappes.'