Peter Sagan de Grote was woensdag weer oppermachtig. Kan hij vandaag op de steile aankomst - 2 kilometer met een gemiddeld stijgingspercentage van 6,9 procent - meedoen om de winst? Of zijn er kansen voor de echte klimmers? Volg de etappe en al het andere Tournieuws in ons liveblog.

Egan Bernal van de Sky-ploeg gaat op 900 meter ten aanval met Chris Froome in zijn wiel maar Peter Sagan in zijn Groene Trui houdt de controle en zal de etappe ook winnen. Foto Klaas Jan van der Weij