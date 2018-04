Terugkeer op gravel blijkt heilzame therapie voor Kiki Bertens

Vanwege de regen op zaterdag beleefde Bertens een marathon op zondag, met een halve finale om half 11 in de ochtend en een finale in de namiddag. Ze had er tegen Keys uit kunnen liggen, vertelt Bertens telefonisch vanuit Charleston. Het leek een herhaling te worden van haar partij tegen Venus Williams, die ze in Miami na drie matchpoints nog had laten ontsnappen. Ook nu kon Bertens het niet afmaken tegen Keys, na twee matchpoints in de tweede set.



In 2016 had Bertens de Amerikaanse Keys ook al verslagen op gravel, het rode gravel van Roland Garros. Ook toen was het koud en regenachtig, als zondag in Charleston. 'De hele week hadden we prachtig weer gehad, nu was het super koud en nat. Het lukte me niet om de partij te beslissen, gelukkig bleef ik vechten in de derde set en overleefde ik een matchpoint voor Keys. Misschien is dat wel de belangrijkste winst van deze week. Ik bleef mentaal overeind.'