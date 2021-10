Terugblikken op wielerseizoen 2021: van Pogacar en Roglic tot Van der Poel en Van Aert

Tony Martin kwam ten val in de Tour en stopte met wielrennen. Beeld EPA

In het afgelopen wielerseizoen was alles bijna weer bij het oude. Alle grote koersen gingen door, zij het Parijs-Roubaix een half jaar later, en langs de kant stond steeds meer publiek. Soms zoveel dat het gevaarlijk werd. Van massale valpartijen, zoals in de eerste etappe van de Tour waarin de Duitser Tony Martin tegen een vrouw met een kartonnen bord aanreed en het halve peloton op het asfalt lag, bleef het peloton ook dit jaar niet verschoond. Diezelfde Tony Martin vertrouwde niet meer op de beloofde veiligheidsverbeteringen, proefde daar onder de collega’s ook geen belangstelling meer voor en stopte daarom met professioneel wielrennen.

Mathieu van der Poel in het geel Beeld AFP

Afgezien van de nare valpartijen waren veel koersen het aanzien meer dan waard. Mathieu van der Poel bediende de Nederlandse kijker en won in maart de fotogenieke Strade Bianche met een machtige spurt in de laatste meters, steil als een trap. Van der Poel zat slechts 34 dagen op zijn wedstrijdzadel, maar sloot liefst twaalf daarvan af met een ereplaats. Na de winst in de tweede etappe van de Ronde van Frankrijk, reed hij bovendien zes dagen in het meest begeerde tricot, de gele leiderstrui.

Tot dit seizoen was de in België opgegroeide Nederlander geklonken aan de Belg met Nederlandse roots, Wout van Aert. Maar het afgelopen jaar kwam het nauwelijks tot een duel om de zege tussen de twee renners die sinds hun 14de tegen elkaar fietsen. Van Aert staat stijf bovenaan de lijst van renners die zich ten opzichte van vorig jaar het meest hebben verbeterd. De 27-jarige kopman van Jumbo-Visma beleefde in zijn 49 koersdagen dan ook een droomseizoen met liefst 13 overwinningen waarvan drie in de Tour, in de meest uiteenlopende disciplines. De polyvalente Van Aert won een zware bergrit, een tijdrit en de belangrijkste massasprint van allemaal, op de Champs-Elysées.

Wout van Aert wint een Touretappe. Beeld REUTERS

In de categorie ereplaatsen - negen - vallen de tweede plek in de olympische wegwedstrijd en het zilver in de WK tijdrit. Van Aert liet zich na het omhangen van die laatste medaille ontvallen dat hij zijn buik behoorlijk vol heeft van al die tweede plekken; vorig seizoen werd hij bij het WK tweede op zowel de weg als in de tijdrit.

Primoz Roglic wint Milaan-Turijn. Beeld EPA

De twaalf belangrijkste koersen - de vijf monumenten, de drie grote rondes, de twee olympische - en WK-wedstrijden tegen de klok en op de weg - werden gewonnen door negen renners, waarbij de Slovenen Tadej Pogacar en Primoz Roglic respectievelijk drie en twee keer wonnen - Slovenië telt overigens twee miljoen inwoners. De 31-jarige Roglic begon het seizoen als beste renner van de wereld, maar is gepasseerd door ploeggenoot Van Aert en landgenoot Pogacar. Opvallend genoeg boekten alledrie 13 overwinningen, inclusief etappezeges en algemeen klassementen, maar exclusief nevenklassementen zoals bergtruien.

Vuelta-winnaar Roglic had zijn zinnen gezet op revanche voor zijn verlies vorig jaar in de Tour toen Pogacar hem net van de zege afhield. In de derde etappe ‘bodycheckte’ Sonny Colbrelli Roglic echter de berm in en bevestigde zijn intenties met een wegwerpgebaar naar de Sloveen, die het grotendeels bedekt met pleisters toch nog vijf etappes volhield.

Sonny Colbrelli na het winnen van Parijs-Roubaix. Beeld AP

Colbrelli liet zich aan het einde van het seizoen van een betere kant zien door eerst de Beneluxtour te winnen en daarna een van de zwaarste edities van Parijs-Roubaix, nu al iconisch door de onherkenbare, bemodderde gezichten waarmee slechts 96 van de 175 renners op tijd binnen kwamen.

Fabio Jakobsen Beeld BELGA

Het Belgische Deceuninck-QuickStep sluit het seizoen af als ’s werelds beste wielerploeg. Liefst 65 keer won een man in het blauw, onder wie herrezen sprinters als Fabio Jakobsen en Mark Cavendish. Onbetwiste nummer 1 van de ploeg is de Fransman Julian Alaphilippe, die eerst een seizoen lang zichtbaar genoot van het showen van zijn regenboogtrui, om eind september zijn wereldtitel na drie mislukte en één gelukte uitbraakpoging in Leuven te prolongeren.