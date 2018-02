Terugblik op Spelen: Nederlanders (iets) minder dominant op langebaan, successen in shorttrack bieden hoop

Smalle basis voor succes

Met 39 medailles, waarvan 14 gouden, was Noorwegen het succesvolste land aller tijden op de Winterspelen. Het verbeterde het oude record van Amerika uit 2010 met twee medailles. Gemiddeld wonnen de Noren een medaille per 136.000 inwoners van Noorwegen.

Dankzij de vier medailles in het shorttrack eindigde de nationale ploeg opnieuw hoog op de medaillespiegel. Nederland werd uiteindelijk, net als in Sotsji, vijfde met twintig plakken (8 goud, 6 zilver en 6 brons: vier medailles minder dan in Sotsji). Het bleef grote wintersportlanden als Zweden, Frankrijk, Oostenrijk en Zwitserland opnieuw voor.



Nederland was in het langebaanschaatsen niet zo dominant als in Sotsji (waar 23 van de 36 medailles werden gepakt), maar zeker zo overheersend: met 7 van de 14 gouden medailles (en 16 van de 42 plakken).



Of dat zo blijft? Met het afhaken van de unieke talenten Sven Kramer en Ireen Wüst is de vraag of de stevige positie aan de wereldtop wordt gehandhaafd. Terwijl de andere landen in de topvijf van de medaillespiegel in negen tot elf sportdisciplines medailles behaalden, blinkt Nederland slechts uit in twee sporten: schaatsen en shorttrack. De basis voor het succes blijft dus tamelijk smal, al is die door de doorbraak van de shorttrackers wel breder dan vier jaar geleden.