Terug naar de plek waar de grootste Formule 1-coureur aller tijden verongelukte

Wat ging er mis in die bocht?

Tot op de dag van vandaag is er geen eensgezindheid over de oorzaak van de crash waarbij Senna om het leven kwam. Na een reeks slepende rechtszaken oordeelde het hoogste Italiaanse gerechtshof in 2007 dat een afgebroken stuurkolom de oorzaak was waardoor de Braziliaan de controle over zijn auto verloor met 300 kilometer per uur.

Senna was net overgestapt naar het team van Williams, maar de eerste twee races verliepen teleurstellend. Hij was erg ontevreden met zijn auto. Voor de GP van San Marino was zijn auto daarom op meerdere punten gehaast aangepast, waaronder de stuurkolom. Op de plek van het laswerk was de kolom geknakt, te zien op foto’s na de crash.

Onderzoekers konden alleen niet onomwonden vaststellen dat de kolom tijdens de crash was afgebroken of pas daarna. Zo vermoedt auto-ontwerper Adrian Newey dat Senna kort voor de crash een lekke band had opgelopen door een overgebleven brokstuk van een crash bij de start van de race. Williams-teamgenoot Damon Hill denkt dat Senna simpelweg een fout maakte.