Terpstra soleert naar eerste Nederlandse overwinning Ronde van Vlaanderen sinds 1986

In de vroege kopgroep die na tal van strubbelingen ontstond, reden drie Nederlanders: Pascal Eenkhoorn, Pim Ligthart en Floris Gerts. Gerts moest de groep op 120 kilometer voor de streep als eerste laten gaan. Ook de rest was eraan toen de kopstukken zich meldden. Tot een beslissing leidde dat niet. Richting Koppenberg ontstond een nieuwe kopgroep met niet de favorieten maar wel enkele outsiders: Sebastian Langeveld en Dylan van Baarle met name en de Deen Mads Pedersen, die zich woensdag al had laten zien in Dwars Door Vlaanderen.



Die drie bleven richting Oude Kwaremont over. Het was de plek waar Terpstra hen overvleugelde, hoewel Pedersen nog tegenspartelde. In de E3 Harelbeke reed Terpstra 30 kilometer alleen voorop, ditmaal was het zo'n 18 kilometer. Wereldkampioen Peter Sagan deed nog een poging het gat te dichten, maar ook de Slowaak kon de ontketende Terpstra niet meer achterhalen. Pedersen hield net stand en werd tweede. De derde plaats was voor Philippe Gilbert, Terpstra's Belgische ploeggenoot die vorig jaar de 'Ronde' won.