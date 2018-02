Ter Mors rijdt frustratie op wondersloffen weg

Ze riep het onheil over zichzelf af. Ze kwam terecht in het gedrang en werd bijna meegesleurd toen drie tegenstanders tegen het ijs gingen. Ze bleef overeind, maar lag meteen flink achter drie rivalen, stuk voor stuk lepe, geroutineerde toprijdsters. Ze kon het gat met een uiterste inspanning dichten, maar kwam toen energie en ruimte te kort voor een prijswinnende inhaalmanoeuvre.



Vierde.



Ter Mors houdt van de wreedheid van shorttrack, van het onrecht dat haar af en toe wordt aangedaan door onbesuisde acties van tegenstanders. Maar die liefde is niet onvoorwaardelijk. Soms doet het pijn. Ze huilde na de race, ze vocht in gesprek met de pers tegen de tranen, en ze liet haar verdriet de vrije loop in de avonduren, toen al haar ploeggenoten met Otter de bronzen medaille van Sjinkie Knegt op het Medal Plaza vierden. Otter: 'Ze is 1.81, maar toen ik haar zaterdagavond achterliet, was ze een zielig hoopje mens.'



Lees verder onder de foto.