Ter Mors overwint blessures in Erfurt - is ze nu direct weer kandidaat voor olympisch goud?

Voorbereiding Ter Mors start haar olympische voorbereiding komende week in Japan. Begin februari verkast ze naar het olympisch dorp in Zuid-Korea.

Haar shorttrackwens kwam uit. Ze rijdt in Pyeongchang de aflossing en veroverde zelfs een plekje op de 1.500 meter, maar op de langebaan moet ze haar honger stillen met de kilometer. Ze rijdt weliswaar ook de 500 meter in Zuid-Korea, maar dat is een bijnummer. 'Ik ga alles aanscherpen voor die ene afstand en dan knallen', klonk het - gedwongen bescheiden - voor de televisiecamera.



Nu de 1.000 meter haar enige kans op olympisch langebaangoud is, is het begrijpelijk dat ze vertrouwen putte uit haar overwinning van vrijdag. Haar tijd was snel, zeker voor het zware ijs in de Gunda Niemann-Stirnemann Halle. Toch blijft het gissen of Ter Mors in deze vorm een kandidaat voor olympisch goud zal zijn in Pyeongchang.



Nao Kodaira, de Japanse die drie van de vier wereldbekerwedstrijden over 1.000 meter won, is niet in Erfurt. Dat geldt ook voor haar landgenote Miho Takagi die driemaal tweede werd deze winter. Ook Heather Richardson, de enige die dit seizoen de Japanse hegemonie brak, laat de wereldbekerwedstrijd in Erfurt aan zich voorbijgaan. Ter Mors komt de rest van het weekend niet meer in actie.